人妻結婚9年無所出被嘲「不會下蛋的母雞」　嘴賤奶奶竟是好人？

婆媳糾紛不斷的時代，竟然有這種奶奶？台灣有人妻日前在網上爆料，指自己婚後9年無所出，第一胎就子宮外孕，要切除左側卵巢和輸卵管，後來奶奶突然「變臉」，到處說她是「不會下蛋的母雞」，丈夫早前更稱有傳宗接待壓力要求離婚。不過，事件出現神逆轉，人妻發現以為是壞蛋的奶奶原來才是最佳盟友，奶奶早知外表老實的兒子，背地裏和其他人妻外遇及在網上約炮的事，於是充當軍師教媳婦要扮傻，令丈夫真的出於內疚，提出離婚後物業歸她，令她感慨，「還是有不偏袒自己兒子的母親」。



人妻說奶奶原本對她不錯，但一直沒生小孩後態度變冷淡。（《BB來了》劇照）

該人妻在facebook群組「匿名公社」分享經歷，指自己結婚9年無所出，丈夫覺得傳宗接代壓力太大，上周提出離婚。她透露2人都有全職工作，婚後第4年開始被家人催生，未料第一胎就發生子宮外孕，結果切除了左側卵巢和輸卵管。

出院回家休養時，原本對他不錯的奶奶突然變得冷淡，「到處說我是個不會下蛋的母雞，還一直在花她兒子的錢」。人妻術後不到半年就重投工作，丈夫原本對她表現得不離不棄，後來又說自己是獨生子壓力很大，直至上星期真的提出離婚。她聽到後「沒哭沒鬧」，冷靜完成離婚手續，「在下階梯時他忍不住哭了，說他也是不得已的，但我不是笨蛋，我沒這麼愚蠢，也不是遲鈍到完全沒有感覺」，原來她早知道丈夫出軌。

人妻說奶奶常常說極盡羞辱的話，後來才發現是想激走她。（《BB來了》劇照）

人妻一直很不解奶奶為何變臉，突然對她說極盡羞辱的話，直到有天奶奶開誠布公告訴她真相，原來奶奶比她更早知道兒子外遇的事。人妻表示丈夫看似老實，她婚後很久才知道丈夫有在網上約炮的習慣，專門上網找其他人妻聊天，更發展婚外情。奶奶早明白兒子靠不住，才想盡辦法「逼走」她，因為這段婚姻維持下去只有不幸。

她明白網民一定覺得奶奶別有用心，透露在她最艱難的時刻，奶奶斷絕了對兒子的金援，轉而給錢她用，又教她丈夫外遇的事別攤牌，要一直裝傻，「現在回想起來，只有如此，先生才會基於愧疚把房子給我」。原以為是惡人的奶奶「讓我知道現實世界中，還是有理性的人，還是有不偏袒自己兒子的母親」。人妻又指知道丈夫會看該群組，隔空告訴他「後各自珍重，別再打擾了」、「越老實的男人越不靠譜，謝謝你讓我上了這麼寶貴的一課」。

人妻感慨稱：「還是有不偏袒自己兒子的母親。」（《BB來了》劇照）

劇情中段大逆轉，網民大嘆原來奶奶是好人，「本來想罵婆婆，轉而想讚美她」，「還好還有那位明理的前婆婆！未來也把她當媽媽看待吧」、「這麼好的婆婆，可惜老公太垃圾」，又揶揄丈夫婚後仍要媽媽金援，很可能是個媽寶。然而，仍有網民質疑奶奶這樣做只是不想人妻提告分家產，真正用意是用一個物業將她打發走。

（fb群組「匿名公社」）