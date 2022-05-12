不孝子呃阿媽用間公屋抽居屋　家人發文求助　網民：唔簽名無得迫

供養父母是子女的責任，但有不孝子疑想「踢阿媽出門口」！有網民於討論區發文表示，早前哥哥借用媽媽的身份證用綠表申請居屋，相信哥哥是想當作和女友結婚的新居，但媽媽細想下「愈諗愈唔對路」，擔心萬一抽中會無家可歸。樓主解釋，因哥哥「份人都好衰好不孝」，從沒交過家用，之前失業時要靠媽媽供養他和女友，樓主認為「呃阿媽公屋呢樣嘢佢一定做得出！」，而且以哥哥性格一定不會與媽媽同住，因此迷茫地向其他網民求助。帖文引起熱議，有網民指出，「放心，如中咗你媽要再簽名，無得迫，但怕你媽心軟，幾年後又上東張西望，阿娟的故事下隻啫」。



有網民於討論區發文表示，早前哥哥借用媽媽的身份證用綠表申請居屋，但哥哥一直以來都是十分不孝，他擔心若抽中媽媽會失去居所。（資料圖片）

該名網民借用朋友帳戶於香港討論區以「求助！阿哥呃阿媽間公屋去抽居屋！」為題發文表示，父母已離異，他與爸爸同住，哥哥之前則與媽媽同住一間公屋，「間公屋寫咗阿哥同阿媽名」，不過其後搬走與女友同居。有天媽媽突然致電給他哭訴，哥哥借用了她的身份證，其後才知道是用來申請居屋，媽媽「愈諗愈唔對路」，擔心若抽中「會唔會搞到佢冇屋住」。

樓主知悉情況後嚇了一大跳，「冇諗過阿哥PX到咁」，他猜想哥哥計劃結婚生仔，一定會抽大單位居屋，但問題是哥哥「份人都好衰好不孝」，從沒交過家用，之前失業時要靠媽媽供養他和女友，而哥哥女友一直沒工作，要靠哥哥養，形容是「超級港女」。

樓主指出，哥哥已交了申請表，擔心地問有什麼方法可阻止媽媽失去公屋的事情發生，「係咪之後有啲文件要本人簽？但我阿哥拎住阿媽身份證副本，我驚佢整啲咩授權書出嚟，佢份人做得出」、「阿哥係咪可以瞞住阿媽做晒後面啲嘢？仲有剔名嗰度，佢係咪都可以瞞住阿媽去搞？」。

樓主指出，哥哥已交了申請表，擔心地問有什麼方法可阻止媽媽失去公屋的事情發生，「阿哥係咪可以瞞住阿媽做晒後面啲嘢？」。（《麥路人》劇照）

有網民建議樓主大義滅親報警，「梗係報警啦，而家係你阿哥騙取使用他人身份證喎」。有網民指出樓主毋須太擔心，因仍有方法阻止，而且就算抽中仍須媽媽簽名，「叫你媽寄封信去房署，表明情況意願，要求取消申請」、「戶主唔同意一定買唔成，而且間屋都一定要有戶主名」、「如果你阿媽係戶主，就算抽中咗，只要你阿媽唔去揀樓，都唔會收樓」。

不過也有網民擔心樓主哥哥是打算於二手市場用綠表價錢購買二手居屋，認為「有大把貨及地產經紀一條龍搞，天水圍三四百萬可以做九成按，仲可以寫你阿哥名，十拿九穩可換樓，成件事，係到間公屋還畀房署時，先要你媽簽個名」，因此現時應阻止哥哥得到申請綠表資格的「購買資格證明書」。