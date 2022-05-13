老公幫手曬內衣褲　嫲嫲大罵：惡毒女人帶衰孫子　人妻感莫名其妙

老一輩的觀念與年輕一輩不同，容易因此產生磨擦。台灣有人妻於討論區發文大呻，老公的嫲嫲最近暫住他們家，有天看到老公幫她晾曬內衣褲時，立即大罵她一頓，指出「男人不能碰女人的內衣褲，因為會帶衰」、「認為她孫子會一直沒出息都是我害的」，她忍不住頂了幾句嘴，嫲嫲哭起來，立即離開搬去旅舍住，她對此感到無奈及氣憤。



台灣有人妻於討論區發文大呻，老公的嫲嫲日前看到老公幫她晾曬內衣褲，立即大罵她一頓，指出「男人不能碰女人的內衣褲，因為會帶衰」。（《孤味》劇照）

該名人妻於「爆料公社–匿名公社」以「老公的嫲嫲根本有病」為題發文表示，老公的嫲嫲最近因要到醫院覆診而暫住他們家，而平日她與老公都會輪流晾曬衣服，日前嫲嫲看到老公幫她晾曬內衣褲，立即大罵她一頓，認為「男人不能碰女人的內衣褲」，而且晾曬內衣褲的位置較高，老公在內衣褲底下走來走去，斥責「是我故意想要把他壓落底，還認為她孫子會一直沒出息都是我害的」。

樓主忍不住頂了幾句嘴，嫲嫲哭起來，然後硬叫姑姑前來載她去住旅舍，姑姑嘗試勸說及講解現今世代夫妻會一起做家務，「但嫲嫲覺得我就是在苦毒她孫子，罵我是個惡毒的女人」。樓主崩潰道，「我也不想忍了，她又不是我嫲嫲憑什麼教訓我，我奶奶都沒意見了，嫲嫲管個屁」，但老公覺得她對嫲嫲不禮貌及太過分，她反問「所以我就活該被他嫲嫲罵？」，指出她也有幫老公晾曬內褲，「那我一直沒升職是不是也是他的錯？莫名其妙」。

不少網民留言替樓主抱打不平，「這老公不是神隊友」、「真的很不需要理會倚老賣老的，她可能羨慕嫉妒你，因為她老公沒幫她做家事，晾內衣褲」。不過也有網民認為老公嫲嫲只是暫住，可在此期間稍微退讓，「你也可以應付一下嫲嫲，在他面前就做好做滿，畢竟他只是暫時居住，老人家的觀念已經沒什麼辦法改變了」、「老人家還活在以前父權當代的觀念，有時候稍微退讓會更和諧」，又建議「推薦你買烘衣機，這樣就不會有這個問題了喔，也不只是為了嫲嫲啊，有烘衣機就不用曬衣服了，可以節省空間，衣服還會很乾，梅雨季或是潮濕的天氣，非常好用」。