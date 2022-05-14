自閉症等於不愛說話社交因難？　一文睇清5種常見特徵及評估方法

文：精神科醫生張正平

「我的孩子總是不理人，是自閉症嗎？我的孩子3歲仍不太愛說話，也是自閉症嗎？」不少家長都關注孩子的成長發展，一旦出現任何異常或遲緩，很多時會擔心孩子患有自閉症。不過，大家又是否了解甚麼是自閉症呢？每年4月2日是世界提高自閉症意識日，旨在提升公眾對於自閉症的認知，故藉此機會為大家介紹有關自閉症兒童的常見特徵及評估方法，讓大家可以更了解自閉症，其實並不可怕。



研究顯示每59名兒童約有1名患有自閉症，而成因目前醫學界仍未有確實結論，普遍認為或與遺傳因素有關。（GettyImages）

甚麼是自閉症？每59名兒童約有1名患有自閉症？

聯合國在2007年起將每年4月2日定為「世界提高自閉症意識日」，希望可以提高公眾對自閉症的認識。所謂的自閉症，是一種先天性發展障礙，又稱為自閉症譜系障礙（ASD），患者主要出現不同程度的社交及溝通障礙、興趣狹窄及固執刻板等行為模式。自閉症並不罕見，根據最新流行病學研究顯示，每59名兒童約有1名患有自閉症，當中男女比例約為4-5:1。 至於自閉症成因，目前醫學界仍未有確實結論，但普遍認為或與遺傳因素有關。

及早診斷至關重要！家長可多加留意5大自閉症兒童特徵



一般來說，自閉症的徵狀大多在兒童3歲前出現，愈早作出診斷並接受訓練，往往對於患者日後發展更為重要。因此，家長應在兒童成長階段的初期，多加留意他們在社交、語言發展及行為模式是否出現不同程度的困難，以及早帶同他們作評估診斷。雖然每位患自閉症兒童的行為表現都不大相同，但以下整理了常見自閉症兒童特徵供大家參考：

1. 社交困難：較冷漠被動、喜歡獨自玩耍

自閉症兒童大多會出現社交困難，例如他們會較同齡兒童更為冷漠及被動、喜歡獨自一人玩耍、不會與人分享、部分患者亦會欠缺同理心。

2. ​溝通困難：語言發展遲緩、有表達障礙

部分自閉症患者或出現溝通困難症狀，出現語言發展遲緩、不懂運用詞彙、甚至難以運用非語言溝通技巧與人交流，包括與人相處時缺乏眼神接觸或情感交流，難與他人建立友誼、語氣刻板或古怪。

3. 性格固執

不少自閉症患者都會過份堅持原則及常規，處事欠缺彈性，容易與人爭執，難以適應生活上的突發轉變，甚至容易出現重複行為，例如重複詢問相同問題、重複排列物品、開關櫃門等等。

自閉症患者會過份沉迷於某類興趣，如背誦巴士路線、交通標記、動植物等，興趣較為狹窄。（示意圖，GettyImages）

4. 興趣狹窄

自閉症患者會過份沉迷於某類興趣上，如喜愛背誦巴士路線、交通標記、地鐵站名、地圖、日曆、恐龍、太空、動植物等等，欠缺變化。

5. 感覺統合問題

部分自閉症患者亦會出現感覺統合問題，可能是對特定感覺刺激過於敏感，包括聽覺敏感、觸覺防禦、飲食部分會挑剔食物的口感及氣味等等。另外，有部分患者則對特定感覺刺激出現過於遲鈍反應，如尋求前庭覺或體感刺激、對疼痛的忍受度高、喜歡轉圈圈、不顧自身安全摔跌等等。

如何評估及診斷兒童是否患自閉症？

自閉症是一個臨床診斷，主要通過觀察小朋友的行為表現、溝通能力去作出判斷，即時在科技發逹的現今，仍未能通過血液測試、影像掃描去判斷小朋友是否患有自閉症。有鑑於此，除了依賴臨床專家的主觀判斷外，標準化的評估工具亦是不可或缺的，若由已接受培訓的專業人員執行，則會進一步提高診斷的質量和一致性。《自閉症診斷觀察量表2》(ADOS-2) 是一套具國際認可的評估工具，通過ADOS-2的評估，可以對小朋友的溝通能力、社交互動以及重複性的行為等方面進行評估。對於小朋友來說，評估的過程像是在和心理學家玩耍一樣，過程相對較為輕鬆。

適切訓練能提升兒童整體表現！

及早發現小朋友有自閉症的傾向並提供適切的訓練能有效提升兒童的整體表現，並能協助他們更好地融入朋輩的群體。 因此，如家長懷疑孩子患上自閉症，便應及早安排評估。家長可先往母嬰健康院或學生健康服務中心進行初步咨詢；如等候時間太長，則可以安排臨床或教育心理學家等進行初步評估。

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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