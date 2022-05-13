火星驚見神秘建築物？似足埃及金字塔入口　專家：外星人存在鐵證

埃及金字塔其實真的是外星文明古跡？網路上一名自稱UFO研究專家的史考特（Scott C. Waring）透過YouTube頻道「UFO Sightings Daily」分享自己的最新發現，並稱之為「外星生命100%存在的證據」。



根據英國《每日星報》報道，史考特在說明影片中透過圖像縮放解釋這個位於火星表層，外形神似金字塔陵墓入口的謎樣建物，同時也將其與埃及著名法老王拉美西斯二世（Ramesses II）的寢陵做了對比。

是建築物還是自然地貌？ 點擊放大瀏覽▼▼▼

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史考特認為這絕對是火星曾經存在遠古生命的證據之一，影片釋出後引起熱烈討論，不少人同意史考特的觀點，表示這個神祕的建物確實與拉美西斯寢陵的墓門外貌相似。

但也有部分網友持反對意見，認為史考特為了流量修改編輯了畫面再行後製，意圖混淆視聽，至今未有定論。

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