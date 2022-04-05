杜拜新地標「未來博物館」登場　如電影中外星人建築　內部更魔幻

杜拜，天方夜譚般的城市，一切瘋狂的念頭都可能在這裏實現。全球第一高樓、世界上最大的購物中心、第一家七星級酒店……在打造地標方面，杜拜一直在突破極限。最近，「杜拜地標天團」又卷出了新高度，迎來新成員——未來博物館。耗時8年，斥資1.36億美元，它被《國家地理雜誌》評為地球上14個最美博物館之一，剛出道就吊足了大家的胃口。



正式開幕前夕，杜拜媒體辦公室發布了一個影片，瞬間刷屏全網。視頻中，一架飛船從天而降，緩緩登陸未來博物館，彷彿回到母星的基地。有人說自己在現場親眼所見，也有人分析這一定是PS合成。不管怎麼說，這一波宣傳算是為博物館拉滿了「科幻感」的噱頭。

到了晚上，帆船酒店、哈利法塔等地標建築同時亮起燈光，歡迎未來博物館加入土豪家族，給足了這位新晉網紅排面。

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如今，博物館已經面向公眾開放。即使在旅遊業不景氣的當下，還是需要提前兩週才能訂到票，排隊限流也是常有的事。疫情結束後，又多了一個去杜拜的理由。

刻滿阿拉伯文的眼睛

未來博物館佔地面積約3萬平方米，高77米，位於杜拜的黃金地段，周圍高樓林立，緊挨世界貿易中心和阿聯酋大廈。最引人注目的，就是它奇特的外觀造型。綠色山丘上，飛來峰般鑲嵌了一個橢圓形的空心圓環，像是來自外星球的產物。有關這個圓環，大家的聯想五花八門。有人說像眼睛，也有人說像戒指、飛船甚至蟹鉗，畫風逐漸離譜。這樣的建築大概只能屬於杜拜，如果出現在別的地方，多半都會顯得突兀。但在這座各種地標爭奇鬥豔的魔幻之城，不僅毫無違和感，反而像是科幻電影裏的未來世界。

圓環上鐫刻的這些錯綜複雜的銘文符號，其實是阿拉伯書法，寫的是杜拜酋長穆罕默德．本．拉希德．阿勒馬克圖姆所作的一首詩，表達了他對杜拜未來的期望。「未來屬於那些敢於想像、計劃和執行的人。未來不會等待……而應從今天開始規劃和創造。」古老的文字為前衛的建築增添了史詩感，讓人想起《沙丘瀚戰》（Dune）的復古科幻美學，很符合這座沙漠城市的氣質。

未來博物館的建築師是Shaun Killa，他喜歡挑戰各種瘋狂的想法，為客戶燒錢造夢。在杜拜，他設計了不少天馬行空的地標，最著名的就是位於帆船酒店附近的Marsa Al Arab豪華度假村，靈感來自遊艇，目前還在施工階段。在他的操刀下，未來博物館成為了一座工程奇蹟。它的外部沒有一個棱角，館內沒有一根支撐柱，被認為是世界上技術最複雜的建築項目之一。不愧是有錢任性的杜拜，總能做出突破性的創新壯舉。

去年卡塔爾旋轉酒店亦因其充滿未來感的設計造成話題（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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穿越到2071年

未來博物館，不僅名字和建築工藝很「未來」，連展覽內容都是對未來世界的願景。去別的博物館，看到的不是歷史文物，就是藝術收藏。未來博物館卻另闢蹊徑，給我們展示50年後的世界。2071年，正好是阿聯酋成立100週年，這時的世界變成什麼樣了？故事就從這裏開始。

走進博物館，一條蜿蜒曲折的白色樓梯貫穿了建築的7層樓。你也可以選擇乘坐時空膠囊般的電梯，開啟穿越之旅。整個展覽有一條清晰的故事線，共分為5個章節，更像是一場沉浸式探險。旅程的起點，大屏幕上會出現一個叫做Aya的女孩。她來自50年後，是博物館的數字居民，將成為你的導遊，向你介紹未來世界的基本情況。接下來，你會進入一艘宇宙飛船，飛往第一個展區——距離地球600公里的國際空間站「OSS Hope」，名字取自去年阿聯酋發射的首枚火星探測器。在這裏，你可以在VR技術的幫助下試穿虛擬太空服，探索太空美食，或是凝視窗外，以宇航員的角度，靜靜欣賞我們美麗的地球。來到第二個展區「Heal研究所」，眼前的數字化亞馬遜叢林一定會讓你嘆為觀止。這裏有一個儲存了2400多個物種模型的超大基因庫，它們被保存在玻璃瓶中，一層層排列好，懸浮在空中，如同美麗的天燈。互動方式也很有趣。不僅可以了解每種動植物的基本信息，還能將幾段DNA搭配組合，為未來世界創造新的物種。

第三展區「綠洲」是一個冥想空間，佈置得很有阿拉伯特色。在這裏，你會被要求收起手機，沉浸在音樂中，放鬆身心，讓思緒遊蕩。設置這樣一片區域，是為了告訴我們，無論到了哪個年代，即使社會發展得再浮躁，也要找到心靈的內在和平。第四展區「明天&今天」展示了人類在最近幾年的熱門研究領域中取得的一系列成就，比如中國製造的機器狗、自動駕駛汽車和噴氣背包等。同時，它也用一些夢幻般的場景，向我們描繪了未來的無限可能：海洋生物飄在空中；無數飛行器在高樓大廈間飛速穿梭。最後一個展區「未來的英雄」則是屬於孩子們的冒險樂園，這裏有一系列科學裝置供他們探索和實驗，寓教於樂。

屬於未來的博物館

網羅了這麼多前沿和尖端科技，未來博物館的野心可不止於做展覽那麼簡單。這裏同時也是一個學術交流和科學研究的平台。各行各業的頂尖人才聚集在此，定期舉辦論壇、講座等，為城市發展尋求解決方案。而對於普通人來說，博物館提供了一種未來世界的全新生活方式，許多細節處都能感受到深入骨髓的科技基因。連館內的咖啡店都與眾不同，不設店員，全憑機器人幫忙經營。顧客掃碼點單後，機械手臂就會接到指令，完成咖啡製作的全過程，再將咖啡遞到顧客手中。就算你對科技不感興趣，也能在這裏找到樂趣。為了慶祝開幕，博物館聯合杜拜的網紅漢堡品牌Salt，在附近打造了一家沙漠營地快閃店。大面積的橙色十分亮眼，和博物館冷峻的金屬風格形成了強烈對比。快閃店門口還有駱駝，可以帶遊客繞着博物館參觀一圈。

未來博物館，是杜拜集設計、科技、想像和金錢打造的重磅新地標。萬眾矚目的同時，質疑聲也隨之而來。習慣了在博物館找尋歷史的人，不太能接受這種「展覽未來」的形式，覺得看不到什麼有價值的展品，噱頭大於實質。儘管如此，它的概念還是打動了很多人。在人人都在感嘆世界越來越糟的今天，還有一個地方對未來充滿了樂觀的期望，這是多麼美好的一件事。