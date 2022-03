馬雅文明大揭秘！神殿下暗藏秘密隧道　古代君王可能係外星人？

還記得我在專題剛開始時那篇文章中,提到了帕連克(Palenque)著名君王帕卡爾(K'inich Jannab Pakal)的棺蓋──某些沒有科學根據的說法認為,這是帕卡爾王準備飛向宇宙的情景。



帕卡爾的棺蓋是世界聞名的馬雅文物,也使帕卡爾成為古典馬雅最知名的君主之一。不過,在國外有些偽考古學者或是New Age、馬雅曆法能量的信仰者,依據他們各個派別的說法,給予這個棺蓋不同於學術研究的解釋。接下來,大使會逐一回顧棺蓋發現的過程、偽考古學者的看法,最後再介紹目前馬雅研究者對這個棺蓋的解讀。

優雅城邦帕連克的考古大發現

帕連克位於烏蘇馬辛塔河流域一片大平原旁的高地,從今日的行政區來看,屬於墨西哥恰帕斯州,對於整個馬雅世界來說,則位屬西部。過去的幾篇文章,我們多半介紹馬雅世界東側的提卡爾、科潘與今日貝里斯北部一帶遺址,城邦間關係的複雜程度就已超乎想像,在帕連克周圍一樣精彩。托尼那(Tonina)、雅需奇蘭(Yaxchilan)、Piedras Negras等遺址,都是赫赫有名的城邦王國;而之前介紹過、擁有精美開趴壁畫的博南巴克(Bonampak)也在這個區域。

從小時候開始研究馬雅至今,我一直認為帕連克是非常典雅的一個城市。他的城市建築精美中帶著優雅;Olvidado宮殿群(也被稱為The palace of Palenque)之中的高塔,更是帕連克的代表符號之一。建築之外,出土的文物同樣呈現高超的藝術水準,由銘文神殿(Temple of the Inscriptions)出土的帕卡爾棺蓋就是代表之一。

1949年,偉大的墨西哥考古學家Alberto Ruz在清理銘文神殿室內空間時,發現地上一塊石板上,有好幾個被使用過再堵塞的洞,整塊石板似乎是被刻意安置在那的。於是他移開石板,果然發現一條通往地下的樓梯,樓梯塞滿了土石,似乎想要阻擋來人侵入。

經過三年的清理,Ruz發現了一條通往地下墓室的通道,這對當時的馬雅研究而言,是驚人的大發現。過往的馬雅學者都認為神廟僅是宗教祭祀的場所,不像埃及的金字塔有墓葬的功能。在帕連克銘文神廟發現了墓室後,徹底推翻這個假設,根本性地改變考古學家的看法!在這之後,許多馬雅考古學家在各地神廟底下發現墓葬,產生了許多驚人的研究,讓我們更加瞭解這個偉大的古老文明。

名為「太陽花之盾」的王,與他的棺蓋

當考古學家順著階梯而下,墓室外的牆壁類似柯潘Q號祭壇,雕刻著帕連克城的先王們。墓室內的厚重石棺,則沉睡著帕連克歷史上最偉大的君王,K'inich Jannab Pakal。

根據解讀,K'inich,被翻譯成「太陽臉」或是「太陽神」,這是馬雅國王常見的名字。Jannab則是「花朵」的意思,似乎在帕連克系譜的國王名稱中,比較常出現。Pakal則是「盾牌」。這整個名字,或許可以被翻為「太陽花盾牌」。

考古學家解讀了周圍的銘文確定這個墓室就是帕卡爾王的墓室。考古學家頂起了數百公斤的棺蓋,發現了帕卡爾王的遺骨,王的臉部覆蓋著玉石製成的面具。同時,也找到一個頭像雕塑,一般認為馬雅藝術家想要呈現偉大的帕卡爾王年輕的面容,畢竟帕卡爾是能活到八十歲才過世的強者;在古代馬雅世界,活到八十歲才過世的統治者,可說是非常少(其實不只馬雅,全世界基本上都是)。

而棺蓋上雕刻的繁複圖案,留給研究者更麻煩的難題。究竟古代馬雅人想要表達什麼?上面的圖案有什麼意義呢?

偽考古學家突破大氣層的腦洞

各位讀者看到這「精美」的圖飾,一定也想知道這到底是什麼鬼。一位諾貝爾獎級的奇才──首屆搞笑諾貝爾獎文學獎得主丹尼肯,提出了一個腦洞連接到宇宙(無誤)的驚人解釋。1968年,他出版了《諸神的戰車?未解之謎》這本暢銷書,讓全世界的考古學家與科學家都驚呆了!

他提出許多人類古文明的傑作,都是外星人的產物。他解釋帕卡爾王的石棺蓋,就是外星人說的強力證據。在石棺蓋上,我們看到帕卡爾王坐在駕駛艙中,手握方向盤,前端機鼻還有突破大氣層的燃燒示意圖。圖像的底端則是太空梭的噴嘴,火焰燃燒,顯示太空梭正要起飛。帕卡爾其實就是蒞臨地球的外星人,這張圖顯示他不是過世了,而是要回到他的外星老家。

看完以上的描述,各位讀者一定能理解為何考古學家都驚呆了。

其實這個方向看才正確。這是馬雅學者Linda Schele書中的棺蓋線描圖。(FAMSI)

當然,學者也不是吃素的!馬上有很多學者批評這個說法邏輯有缺陷,也有人指謫這是偽考古學,更有天文學家說他的說法誤人子弟。我小時候也深受這類說法吸引,長大想想,真是浪費時間。其實我對馬雅文化的興趣,並不是藉由這類的奇異學說來增長,所以,這種偽考古學的說法,過去對我也沒什麼幫助。

《發現我們的過去:簡明考古學導論》裡面提到一段話,我覺得很簡要的說出這個說法的弱點:「偽考古學家往往仔細挑出一些文物來支持自己的杜撰,卻對於其他的考古證據視而不見。」

例如,除了棺蓋以外,相同結構的圖飾也出現在帕連克其他的文物中。在帕連克十字神廟的panel就有一幅相當經典的雕刻。讀者可以先試著自己看看,下面的圖片中的雕刻與帕卡爾棺蓋有何相同之處;或許會發現,原來「我也有當馬雅人的天分欸」!

馬雅圖像大解密

在開始解釋之前,先來個三行防劇透。

十字神殿的石板。(FAMSI)

其實,這兩張圖片主要有三個相似的地方,第一個是底端的基座,我們可以看到一隻怪獸的圖案。這隻怪獸是馬雅文化中常見的主題,是一隻象徵地表四方的荷葉怪獸。

帕卡爾王屁股下的就是了,讀者可以往上對照十字架神廟的雕飾。(FAMSI)

兩者的中央都有類似十字的圖案,垂直的部分是世界之樹,我們可以看到在上面有些樹木、藤蔓的裝飾符號;橫軸的部分則有一隻雙頭蛇,在馬雅文化中象徵王權。至於最上方的部分是聖鳥克沙爾鳥或是金剛鸚鵡。(點圖放大瀏覽👇👇👇)

我們可以看到兩張圖,都有這幾個元素。所以,如果我們要說帕卡爾王的棺蓋是太空梭起飛,則十字架神殿的相似圖案,也要能夠用太空梭來解釋,這樣在邏輯上才是合理的。實際上,還有更多相似的文物我這裡沒有放上來,不過思考邏輯是一樣的,也就是說,若A被解釋為X,則與A相似的B、C、D⋯⋯也都要能夠被解釋為X,這樣才符合邏輯。

這個簡單的思考方法,也就是前述考古學家對於偽考古學者的批評。丹尼肯只挑選了帕卡爾棺蓋這個文物,卻無法解釋其他相似的文物。例如,下面這個陶器圖案的平面攝影圖,左側的樹也有與石棺蓋、石板相同母題符號的圖案。如果棺蓋的世界樹是太空梭的一部分,十字架神廟和這個陶器的相同、相似符號卻都與太空梭無關,根本說不過去。

石棺蓋呈現的世界觀

從前面的討論,我們可以知道帕卡爾王的石棺蓋,與什麼外星人、太空梭「沒有關係」。那麼,到底石棺蓋上想要呈現的是什麼概念呢?其實,石棺蓋圖案呈現出的是古典馬雅人的世界觀。

在世界的中心,有棵世界之樹,世界之樹支撐著天地,同時根部貫穿到地底世界。

世界之樹自荷葉怪獸的頭頂生出,是溝通三界(上界、人界、下界)的媒介,在世界樹的頂端站著聖鳥。世界之樹架構著世界,同時也讓能量順著世界之樹於三界流動。讓我們再看一次帕卡爾王的石棺蓋圖:

實這個方向看才正確。這是馬雅學者Linda Schele書中的棺蓋線描圖。(FAMSI)

嗯⋯⋯這跟《阿凡達》的世界觀好像有點像……

當然不是啦!如果我們順著這個世界觀,來解釋帕卡爾的棺蓋,可以看到帕卡爾王在圖飾的中央,他的鼻子可能流出他的靈魂或是氣息,象徵他進入了死後世界。

在荷葉怪獸、帕卡爾王、世界樹與聖鳥之外的區域,我們可以看到工匠用一些象徵神聖能量的符號作為裝飾,填滿了這些空間,將整個圖像裝飾為神聖的樣子。帕卡爾王就在神聖能量的包圍之下,展開他的死後之旅。帕卡爾王的能量或靈魂,順著世界之樹流動。

所以,帕卡爾王不是乘坐太空梭回到他的外星老家,從各種脈絡、其他文物來看,帕卡爾王正踏上他死後世界的道路。在馬雅語中,死亡可以稱為Och bi ,Och就是「進入」,bi是「路」的意思,用比較貼地一點的說法就是:上路了!

小小結論:你還在相信沒有根據的說法嗎?

帕卡爾王的精美石棺蓋,與他的一生同樣絢爛。我們透過研究與比較,可以知道石棺蓋上描述著馬雅人的世界觀,呈現帕卡爾王在八十歲高齡去世後,正在通往死後世界的路上。

在這篇文章,我想要傳達的不僅是馬雅知識與歷史事實,還有基本的邏輯思考方法。類似的偽考古學資訊,充斥著我們生活周遭,在大眾比較容易接觸的知識類型節目,和某些談話性節目中,這類說法常被當成真實知識,快速地傳播著。

在媒體對於正確性資訊的傳播棄守的同時,我們能做的只有從自身做起,使用我們的理性來辨別問題。如果你相信新潮流新時代、覺得飛向宇宙很浪漫,也不要隨便牽拖我們馬雅人!

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載,作者:馬雅人,原文:【馬雅流言終結者】偽考古學的經典案例:帕卡爾王的太空梭?】