「未來人」發最恐怖末日預告：數月後出現呢種怪物　2百萬人消失

紛亂的時代下不少閒談軼聞也甚囂塵上，其中討論度最高的想必就是來自各個不同時空的時空旅人。



如今關於2022年的大事紀也得到諭示，除了百萬人口將會憑空消失之外、地球上還會出現全新的恐怖物種。

預告3件將在2022發生的災難 詭異新物種數月後現身（點圖放大閱讀）▼▼▼

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根據英國《每日星報》報道，抖音（TikTok）帳號「@thehiddengod1」素來以時空旅人的身分自居，也時常貼出跟外星人、詭異生物，甚至末日預言相關的言談，其中他在4月14日的影片中，就提及了3件將在2022年發生的事情。首先是2022年的7月14日，美國將會經歷有史以來規模、強度最大的地震，而這樣的地殼動盪也將會在美國的土地形成一條巨大的裂縫。其次是2022年的8月9日，世界上將會有約莫200萬的人口離奇蒸發，從這個世界上銷聲匿跡；最後則是2022年的10月3日，一種被稱為「潛行者」（Stalkers）的生物將會出現在地球上。

至今為止對於所謂時空旅人的言論，網友大多抱持看戲的心態看待，當然有人對此深信不疑的同時也就會友人對這樣的說法嗤之以鼻，更戲謔笑稱「我寧願相信《阿森一族》（The Simpsons）」。

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