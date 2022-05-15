落雨拎錯遮　打工仔被同事斥「偷遮」要求賠$500　 條數竟然咁計

雨傘顏色相似，拿錯他人雨傘的事時有發生，若不小心拿錯傘，被要求賠償500元又是否合理？有打工仔於討論區發文大呻，他與同事的雨傘同樣是黑色，日前下班時他不小心拿錯了同事的雨傘，翌日同事十分激動地指責「偷佢把遮」，他已立即道歉，但同事堅持要他賠錢，因「搞到佢尋日冇遮用，所以要坐的士返屋企，屈我賠返500畀佢（洗衫費、的士費）」，樓主對此十分不滿。



有打工仔於討論區發文大呻，他與同事的雨傘同樣是黑色，日前下班時他不小心拿錯了同事的雨傘，翌日同事十分激動地指責「偷佢把遮」，更要求賠償500元。（《愛的理想生活》劇照）

該名打工仔於香港討論區以「拎錯同事把遮返屋企，結果佢要我賠錢」為題發文表示，日前下班時他一時大意沒看清楚就拿錯了同事的雨傘，「因為真係好似樣」，翌日同事見到他拿着雨傘回公司，「佢好激動指住我話我偷佢把遮」，並指出雨傘上有標記，兩人對證後才知道原來真的是他拿錯，真正屬於他的雨傘一直放在辦公室。

樓主知道是自己弄錯後已立即道歉，但同事卻不放過他，要求賠償500元洗衣費及的士費。他不滿道「我認我大意係我錯，但有咩理由咁就要賠500畀佢？」，又質疑「當我水魚？」，指出原本打算請吃午餐當賠償，若堅持賠償500元，他一定不會妥協。

樓主當時已立即道歉，但同事堅持要他賠錢，因「搞到佢尋日冇遮用，所以要坐的士返屋企，屈我賠返500畀佢（洗衫費、的士費）」。（Rene Böhmer@Unsplash）

不少網民質疑樓主的同事小題大做及藉機勒索，「好小事only，人哋都say咗sorry，仲要人哋畀500，嚴重公主病」、「咁樣算唔算勒索？其實佢可以去7仔即時買把遮？最多你賠把7仔遮錢畀佢」、「買過一把新遮都係幾十蚊啫，又搭的士又洗衫？」、「5舊水？坐的士去遊車河呀？有冇的士單？對返出車時間先」、「咁樣只屬一場誤會，真係談唔上偷與盜」。

有網民則指出樓主應作賠償，但也要考慮賠償金額，「賠就應該，賠幾多才是重點！」、「請食飯可以，賠$500未免誇張咗啲」、「$500就真係多咗少少，你畀啲誠意道歉睇下賠償有無得傾」、「搞到人哋成身濕晒，又真係幾過份，不過又唔洗賠500嘅」、「洗衫50、的士200，OK喇！」。