姣婆同事工作差要旁人包底　老闆竟叫員工「包容下」　網民籲小心

「老細叫我包容下」，有打工仔在網上大呻，公司1名「姣婆」女下屬經常博出位，「姣男老細、男同事同男客戶」，但工作上講多過做，實際工作大部分要同事包底完成。打工仔還大爆女下屬會向老闆哭訴壓力大，一直自以為是，卻想上位取代他及另1名資深女同事，惟老闆竟叫他要包容女下屬。網民看完帖文直言樓主要小心，職場「識人好過識做嘢」，如果女下屬懂討好老闆，「遲早搞硬你」，甚至質疑女下屬可能和老闆有不尋常關係。



有網民發文大呻，稱有名女下屬工作能力欠佳，上班「姣老闆、姣男同事」。（《鬼同你OT》劇照）

打工仔投稿至facebook「奴工處」，大呻有名女下屬是「姣婆」，在公司內經常博出位，「姣男老細、男同事同男客戶」，但工作上講多過做。老闆不在辦公室時女下屬不會多說話，但一見老闆上班秒變「開籠雀」刷存在感。

樓主直斥女下屬自以為是，「以為自己好叻」到覺得可取代他和另一名職級較高的女同事，「實情係佢做嘅嘢大部分要我呢個上司、其他同事包底完成」，更會將自己的工作借故推給合作公司完成。樓主稱平日教女下屬工作事宜時，她甚至會刻意「擺款」，要求「開個會叫埋老細傾」。

女下屬上班從未做好份內事，只懂周圍交際，有時會向老闆哭訴壓力大，樓主提點她時，「佢就同老細講話我逼迫佢」。最令樓主難忍的，是老闆叫他包容女下屬，大呻自己已相當包容，才會忍了9個月才第一次出聲，現時「已經『包容』咗年半有多了」。

網民笑稱其實「個下屬好有做高層嘅特質」，最慘是她得到老闆歡心，不少人呼籲樓主要小心，「預備走人，遲早搞硬你」、「轉頭姣婆發功就坐埋你個位」，甚至有人質疑「佢同你老闆有路，小心啲」、「將佢當老細二奶唔好當下屬會好過好多」。不過，有留言認為老闆叫包容，「應該都有幾分認同佢廢嘅成份係入面」，不必過慮，又笑指該女下屬真的「好叻」，「唔係又點會點到你哋陀陀擰又氹到老細氹到客」。

（facebook「奴工處」）