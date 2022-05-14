政府ACO打扮光鮮唔講住邊　強檢致地址曝光　遭恥笑公屋仔扮富貴

不是說住公屋才是人生勝利組嗎？有公務員發文指，早前有新助理文書主任（ACO）入職，上班時衣着體面光鮮，令人感覺家底不錯，惟從來不願透露住址，但卻因1次強檢令其公屋住址曝光，樓主即恥笑他是「公屋仔」。帖文引起網民反感，批評樓主歧視，「住公屋唔可以做政府工？」，又認為打扮得體只是基本尊重，而且公屋住戶的優勢已不言已喻。



有公務員發文指，早前有新助理文書主任入職，上班衣着體面光鮮，令人感覺家底不錯，惟從來不願透露住址，結果因1次強檢令其公屋住址曝光，樓主即恥笑他「公屋仔」。（《大叔的愛》劇照）

該網民投稿至facebook專頁「公務員secrets」，指有名新同事入職，擔任助理文書主任（ACO），上班時衣着很光鮮有體面，「着到好似EO（行政主任）咁，一啲自知之明都無」，予人感覺家底不錯。樓主曾向新同事打聽住哪裏，唯對方「知我試緊佢」，答得小心翼翼，沒有透露住址。

公屋住址曝光，新同時康復後回到辦公室繼續工作，樓主則故意走到身後拍其膊頭恥笑，「紙係包唔住火，xx邨，xx樓」，令對方非常尷尬。（《大叔的愛》劇照）

後來新同事住所大廈需強制檢測，要向僱主提供強檢公告證明，其公屋住址因而曝光。該名同事康復後回到辦公室繼續工作，樓主則故意走到身後拍其膊頭恥笑，「紙係包唔住火，xx邨，xx樓」，令對方非常尷尬，「睇到佢谷到塊面紅晒個樣，真係想吱一聲笑出嚟」。

樓主在帖文中表示，身為助理文書主任應有自知之明，即使打扮得如何光鮮，「終歸咎底只係一個ACO，而且仲要係一個公屋仔，唔好ff（幻想）自己係一個EO」。

帖文一出即引來熱議，差不多一面倒批評樓主「白鴿眼」，用住址判斷人更有歧視之嫌，「點解要用人哋住什麼地方去評價一個人？」、「人哋返工着得光鮮企理係尊重自己，尊重份工。唔通住公屋返工只可以着舊衫褲？」、「可能只係人哋有品味、身型又好，唔關住邊事嘅」，又形容樓主是「憎人富貴厭人貧」。有網民一句留言「學下咩叫尊重先投稿」更獲得大量讚好。

根據政府公務員總薪級表計算，助理文書主任（ACO）月薪由第3點（$15,560）至總薪級表第15點（$31,750），申請人只需擁有DSE 5科2級及符合文書要求即可申請。