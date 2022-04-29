人夫升任經理月入$3萬　恥笑港男做圖書館職員　遭一句霸氣反擊KO

正所謂「面係人哋畀，架係自己丟」，用職業貴賤來衡量1個人的價值，最終無面的可能是自己。有港男在網上分享1次中學同學聚會的經歷，指席間被其中1名同學的丈夫當面恥笑任職圖書館管理員，對方更大曬自己近日升職至經理，人工達3萬元，沒料樓主月薪原來更高，更早以綠表置業，令人夫非常尷尬。



有港男在網上分享1次中學同學聚會的經歷，指席間被其中1名同學的丈夫當面恥笑任職圖書館管理員，對方更大曬自己近日升職至經理，人工達3萬元。（《愛回家之開心速遞》劇照）

該港男投稿至facebook專頁「公務員secrets」，題為「一餐氣氛尷尬的飯局」，指近日晚市重開堂食，因而相約中學同學聚舊，其中1位攜同丈夫出席，而選餐廳和訂枱都由人夫一手包辦，「因為佢老公就好識食，同埋識好多餐廳嗰啲咁樣」。

席間人夫炫耀自己很受老闆賞識，近日更升至經理一職，稱通關後更會幫忙開拓海外業務，並問樓主從事什麼職業。樓主則輕描淡寫表示，自己在屋企樓下圖書館上班，「幫人借下書還下書咁」，人夫聞言即「上晒電」嘲笑他，稱「圖書館唔係都係得啲師奶、呀伯、學生哥做㗎咩？份人工夠唔夠使㗎？你老婆咪要出嚟做嘢幫補家計？」。

樓主表示，自己在圖書館上班，人夫聞言即「上晒電」嘲笑他，稱「圖書館唔係都係得啲師奶、呀伯、學生哥做㗎咩？」。（資料圖片）

他繼續吹噓自己的「威水史」，稱做了10多年，近日獲加薪4000元，「有成30000蚊，（老闆）仲叫佢畀心機呀，快啲儲多啲錢買樓」，樓主忍不住說出一句話 ──「我做圖書館有31750蚊」，因22歲一畢業即考入政府當助理文書主任（ACO），已入職12年。大家當時沉默了10多秒，另一名舊同學欲打破僵局，遂問樓主置業事宜，「層綠表居屋賣咗未呀？呢排好好價喎！你就好啦，公司有福利，八九年就有綠表買樓」，結果氣氛再一次跌入冰點。

最終人夫突然聲稱有急事先走，兩夫婦急急腳離去，只留下樓主和另一名女同學共晉4人餐及1支紅酒，這餐飯盛惠3000元，由樓主結帳。

帖文引起網上熱議，不少人都大讚樓主做得好，此分享非常治癒，「暗中秒殺呢位老公！大快人心」、「ACO K.O. 咗經理仔，勁」，認為在圖書館工作一點都沒輸蝕，「圖書館先正，身為一份政府工福利算係唔差」，又指不明白為何初相識就講人工，「喺啲唔識嘅人面前咁隨便講自己幾多人工，聽到都覺得佢老婆尷尬。

不過有網民則認為文章是潮文「有bug（錯處）」，「似係做ACO 嘅人作故仔，等自己同人哋覺得，做ACO 都唔係咁差啫」，亦有人理性分析稱，私人市場有獎金花紅，而且人工升幅可大可小，「過幾年可以再比過」。

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