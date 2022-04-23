做政府文職呻難溝女　識女仔被嫌太低級　港男：做ACO係人生輸家

公務員常被稱為「鐵飯碗」，穩穩定定最適合結婚生子？有助理文書主任（ACO）卻不認同這個說法，指自己單身已久，新入職女同事均有另一半，而有次朋友幫忙介紹女生時，對方聽到他在政府任文職即拒絕赴約，斥「唔使識都知無上進心」，令他大受打擊，不禁問「唔通做低級職員有錯？無資格談戀愛？」。



網民指，有次朋友幫忙介紹女生時，對方聽到他在政府任文職即拒絕赴約，「唔使識都知無上進心」，令他大受打擊。（《男人唔可以窮》劇照）

該名助理文書主任日前投稿至facebook專頁「公務員secrets」，題為「男人做ACO係人生輸家」。他指自己單身已很久，每次有新女同事入職都想藉機找個對象，惟「個個一係結咗婚，一係有男朋友」，另一半更是有學識甚至職位高，當中不乏行政主任（EO）及二級系統分析/程序編製主任（AP II）等。

近日有朋友向樓主介紹女生，對象未見面已預先問職業，當他回覆任政府文職後，「個女仔問係咪上網講嘅所謂ACO師，係就唔嚟啦，唔使識都知無上進心」，這句話直插其心臟，不禁感嘆「唔通做低級職員有錯？無資格談戀愛？」。他又指，在辦公室內追女仔隨時被唱開，「畀人笑搵咁少錢學咩人追女，追到人地會嫁畀你咩，未來岳父點放心畀個女個文員仔」，更直言只能向「上年紀的嬸嬸」入手，但始終希望能找到後生的另一半。

樓主還補充指，下批晉升至文書主任（CO）的公務員大多已經達30歲尾、40歲頭之齡，「等呢批升SCO（高級文書主任）都有排，CO位又少，邊有人睇上男ACO呀？」。

有網民認為認為樓主溝女失敗不只是職位問題，眼角高都可能是原因，「你用年齡揀女，女用人工揀你」。（《大叔的愛》劇照）

帖文引起網民熱烈討論，有人指出助理文書主任人工在政府架構中確實不高，「15k（1.5萬元）真係唔夠用，我寧願另一半做sales（售貨員）起碼多勞多得。ACO比較適合中年文職做」，但亦有網民認為樓主溝女失敗不只是職位問題，眼角高都可能是原因，「你用年齡揀女，女用人工揀你」、「一開頭就眼角高嗰啲通常都好極有限」、「樣嘅問題，關乜職位事。我識好多失業人士都拍緊拖」。

有網民則表示，助理文書主任簡單穩定，前途並非樓主看得如此灰暗，「做ACO只要儲到錢，買到車，排到公屋都可以係人生勝利組」。

翻查資料顯示，助理文書主任於政府總薪級表為第3至15點，即每月薪酬介乎15,560 元至31,750元之間，而高一級的文書主任則是第16至21點，月薪由33,350至42,545元，同職系頂級是高級文書主任，為總薪級表第22至27點，每月薪酬達44,555元至55,995元。

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