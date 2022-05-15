哪對動漫爸媽最受歡迎？網民熱議「最佳CP」　這男角最深得人心

一名女網友在「Dcard」發起「最嚮往的卡通夫妻」討論，列舉《蠟筆小新》中的廣志與美冴、小丸子爸媽、《多啦A夢》中的大雄爸媽、《我們這一家》花老爺花師奶等多對螢幕夫妻檔，表示自己十分嚮往廣志與美冴的關係，「即便吵架了最後還是會顧慮彼此的心情，繼續走下去」，意外引出許多卡通迷分享自己的最佳螢幕CP。



網民熱議哪對動漫界爸媽為最佳螢幕CP：（按圖了解）

+ 15

事主提到，廣志與美冴應該是最貼近一般人的組合，雖然廣志平常好色、會偷看女生，美冴也會因此吃醋，但在爭執最後仍然會和好如初。而小丸子父母是透過朋友介紹認識從而相愛結婚，「那時候小丸子媽媽還走不出跟前男友分手的陰影，是宏志幫小丸子媽媽解除了不小心踩到狗屎的窘況，他們才開始交往走到現在的」，她認為很像一般的父母，雖然小丸子媽常罵小丸子，但跟小丸子爸相處起來平常也和和氣氣。

她也分析，大雄爸媽是多啦A夢透過道具促成的，「大雄看到父母在庭院一起賞月幸福的畫面，我想作為小孩子也是感到很幸福的吧」，而花老爺花師奶則是很奇妙的一對夫妻，「花師奶性格比較急，都會拉着花老爺跑東跑西的，偶爾花老爺的臉也會出現困擾的模樣，但我想也是時間的積累培養出一種屬於他們的默契」。

相關圖輯：日本網民曾票選《多啦A夢》15大驚人設定▼▼▼

+ 26

許多網友紛紛表示，「我喜歡野原一家，每次都要被廣志暖哭，當爸爸的時候像爸爸，作為老公也很會為家裏人付出」、「我想要嫁給廣志」、「記得有一集園遊會，美冴賣圍巾沒人買，廣志趁美冴不在把圍巾買走了，最後還戴在身上被小新看到，超暖」、「野原一家！賣圍巾那集真的滿滿的愛」。

也有另一票人鍾愛花老爺花師奶，「花老爺花師奶根本是我爸媽」、「喜歡花老爺花師奶，很家庭的爸爸會有溫馨感」、「喜歡花老爺花師奶那樣，爸爸非常包容媽媽少根筋、貪小便宜（內褲太大那集），偶爾也是會暴走啦哈哈，媽媽也很懂爸爸」。

延伸閱讀：

男粉嗨炫耀「斗內1萬2」就約到AV女優 抓奶舌舔親密照流出

居隔10天收防疫包！她曬照羨煞眾網友：有種愛是媽媽怕妳餓

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】