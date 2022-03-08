《蠟筆小新》是由日本漫畫家臼井儀人所著，主要著墨於5歲野原新之助的日常生活。連載至今已超過32年，陪伴不少人一起長大，而其中爸爸野原廣志還有32年的房貸，終於可以在今（2022）年還清，引發許多網友的討論。



網友「文十六」日前在臉書指出，《蠟筆小新》的漫畫於1990年開始連載，而廣志總哀喊「還有32年的房屋貸款沒付，而今年正好是漫畫出刊滿32年，原PO搞笑表示「讓我們一起恭喜廣志終於把房屋貸款繳清」。

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讓不少網友感嘆，「終於繳清了」、「終於不用在背貸款」、「最認真的男人」、「中年悲歌畫下句點」、「廣志人生勝利組」、「人生破關」；但有網友點出殘酷現實，「後來房子有被炸掉，新的房貸要再加上去哦」、「廣志聽老師的話再融資，所以又要重新供32年」、「他說不定有增貸轉投資」、「要到2038年才能把房貸繳清」。

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