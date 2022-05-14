挑戰純白地獄！日網民自製遊戲　要從200顏色格中找「真正白色」

色彩的世界千變萬化，除了紅、黃、藍等大家熟知的顏色之外，根據不同的深淺、光澤等等，也能呈現出不一樣的效果。最近有位日本網友，就利用顏色的特性，做出一個考驗許多人眼力的謎題。



根據日本媒體《電ファミニコゲーマー》報道，日本twitter網友「TumoiYorozu」最近分享，表示他做了一個網頁版的顏色遊戲「White 200」。玩家要在畫面上的200個帶有著微妙色澤的方格之中，找出哪一個格子，才是真正的白色。

遊戲簡介：（按圖了解）

如果進到該遊戲的網頁，一開始會先讓玩家小試身手，讓玩家先從色澤明顯的選項中，找出一個指定的顏色。試玩結束後進入本篇，就必須在200種幾乎和白色沒甚麼差別的顏色之中，找到完全純白的那個方格，同時計算玩家猜測的次數和時間，高度考驗玩家的眼力和耐心。

玩完這個遊戲，也許很多人都會懷疑自己是否色弱色盲！（即刻試玩）

相關圖輯：點擊即看網民嚴重10大最難忘FlashGame！👇👇👇

+ 6

許多網友就紛紛回應：

．「全部都是白色的吧」

．「看得我都眼花了」

．「好有趣喔這個」

．「腦袋出現了BUG」

．「太困難了吧」

．「我只能過試玩版，本篇太扯了找到都要瘋了」

．「能找到的人眼力太強」

．「我找了幾次都沒看到，眼睛都不舒服了」

．「這遊戲有夠鬼畜」



延伸閱讀：

男粉嗨炫耀「斗內1萬2」就約到AV女優 抓奶舌舔親密照流出

居隔10天收防疫包！她曬照羨煞眾網友：有種愛是媽媽怕妳餓

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】