挑戰純白地獄！日網民自製遊戲 要從200顏色格中找「真正白色」
撰文：聯合新聞網
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色彩的世界千變萬化，除了紅、黃、藍等大家熟知的顏色之外，根據不同的深淺、光澤等等，也能呈現出不一樣的效果。最近有位日本網友，就利用顏色的特性，做出一個考驗許多人眼力的謎題。
根據日本媒體《電ファミニコゲーマー》報道，日本twitter網友「TumoiYorozu」最近分享，表示他做了一個網頁版的顏色遊戲「White 200」。玩家要在畫面上的200個帶有著微妙色澤的方格之中，找出哪一個格子，才是真正的白色。
遊戲簡介：（按圖了解）
如果進到該遊戲的網頁，一開始會先讓玩家小試身手，讓玩家先從色澤明顯的選項中，找出一個指定的顏色。試玩結束後進入本篇，就必須在200種幾乎和白色沒甚麼差別的顏色之中，找到完全純白的那個方格，同時計算玩家猜測的次數和時間，高度考驗玩家的眼力和耐心。
玩完這個遊戲，也許很多人都會懷疑自己是否色弱色盲！（即刻試玩）
思い立って、200色の白の中から目的の白を探すゲームを作りました！— 百千万億 萬 (@TumoiYorozu) May 11, 2022
みんな遊んでね！
200色の白から見つけよう！ - White 200 https://t.co/DxYz87J9qa #white_200 pic.twitter.com/QpxpfOa1dk
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許多網友就紛紛回應：
．「全部都是白色的吧」
．「看得我都眼花了」
．「好有趣喔這個」
．「腦袋出現了BUG」
．「太困難了吧」
．「我只能過試玩版，本篇太扯了找到都要瘋了」
．「能找到的人眼力太強」
．「我找了幾次都沒看到，眼睛都不舒服了」
．「這遊戲有夠鬼畜」
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