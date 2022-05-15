買$50衫惹爭執　元朗時裝店員持掃把疑襲女客　雙方同涉打架被捕

購物期間發生爭拗時有發生，但出手打人無論如何也非解決方法。網上流傳片段，顯示有中年女士上周到元朗1間服裝店購物時，疑因購買件數及付款問題與店員爭執。雙方先是口角互罵，其後影片卻見到店員手持掃把棍走到店門前，向女士方向推撞及擊打至少2次。女事主的兒子得知事件後大怒，稱媽媽被襲後頭部及雙手也有瘀傷，即時報警備案，並表明會向店方追究。

案件交由元朗警區刑事調查隊接手跟進，警方指案中2名女子為服務問題起爭執，曾經以硬物互相襲擊，2人均涉嫌「在公眾地方打架」被捕，已獲准保釋候查。



網上流傳片段，顯示有中年女士上周到元朗1間服裝店購物時，疑因購買件數及付款問題與店員爭執，其間女店員手持掃把棍走到店門前，向女士方向推撞及擊打至少2次。（fb「香港突發事故報料區」影片截圖）

女事主的兒子於facebook群組發文講述媽媽遇襲的經歷，他指媽媽上周二（10日）晚上到了元朗喜利商場地下1間時裝店購物，店內衣服大部份為每件50元，媽媽選購1件後以100元付款。當時店員稱可「介紹買埋第二件衫」，惟媽媽看過後認為「件衫唔係好啱身，係短身款，唔啱老人家着」，遂要求只買1件。

樓主指，店員聞言即表示已經「入咗機」，「話已經入咗2件衫，即100蚊，無得退錢」，媽媽堅持要求找續。樓主覆述媽媽稱，店員開始發爛，以粗言穢語大罵媽媽「搞事」，媽媽則要求報警處理，雙方因而口角，「店員就開始恐嚇我媽，話仲唔走就打我媽，我媽為咗自己安全，就拍片記錄一切」。

從影片可見，穿白衣的女店員在店內取出掃把，向女事主大罵「錢都還咗畀你！好走喇喎你！」，其間不斷將她推至店門方向，女事主亦一直回罵「死八婆、X家鏟」反擊。

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女店員之後拿起掃把棍，向女事主方向行近，疑以掃把大力毆向女事主，怒斥「走啦」。當女事主回罵「死八婆」後，女店員即從店內再次走出，雙方推撞互罵，其間發出多下擊打聲音，惟拍片的手機鏡頭被人遮住，未能拍下事發時雙方動作。直至片尾則可見，有人以掃把棍大力打向鏡頭方向，亦聽到女店員大罵「走呀」。

女事主兒子於帖文稱，事發時有途人即時介入阻擋，事後媽媽「頭部被打傷，手腳瘀晒」，惟因不懂處理，而且擔心自己曾反擊，一旦報警亦有機會入罪，故隔了數天才告訴家人。他得知事件後大怒，帶同媽媽報警，強調會向店方追究，「其實最希望個老闆可以行出嚟道歉！無論係行銷手法定傷人都好大問題！可惜我搵唔到可以聯絡嘅電話」。

影片引來網民討論，不少人直斥店員持棍打人行為不能接受，「追究到底，唔可以俾呢啲人走甩」、「無論點樣都好，郁手郁腳就唔啱數」、「嘩，今時今日咁做生意都得嘅，為50蚊」、「點樣唔啱或誤會都好，攞兇器打人就真係好黐線，報警拉佢及告佢傷人」。

不過也有人質疑，樓主媽媽在爭執中亦有出手，故責任未必全在於店只一方，「Auntie似乎戰鬥力都好高，條片黑咗期間，聽到幾下掌摑嘅聲」、「個職員打你阿媽就一定係唔啱，但你阿媽又未必啱得晒，得段片好難判斷成件事嘅來龍去脈」。

警方表示，接獲59歲謝姓女子報案，指上周二（10日）晚上買衫期間，與48歲黃姓店員爭執，並遭對方以鐵通施襲。案件最初暫列「糾紛」，並交由元朗警區刑事調查隊作進一步跟進，經調查後相信2名女子因服務問題有爭執，曾經以硬物互相襲擊，警員今日（15日）以涉嫌「在公眾地方打架」分別於元朗區及天水圍區拘捕2名涉案女子，她們已獲准保釋候查。