淨係錢多！銷售員遇有米老闆獲月薪$7萬　後續超狂：包過清純女星

「好清楚我絕對搵唔返一份咁嘅筍工，呢份工做過世我都願㗎」。近日有任職銷售員的男生在網上分享自己的轉工奇遇，稱無意間找到「超級筍工，而擁有無限「鈔能力」的老闆揮霍無度的細節，更令他大開眼界！

樓主指該名老闆開始搞生意，因不熟悉活動策劃的業內行情，又沒有作資歷查核，他最初亦懷疑公司的可靠性，故吹噓到令老闆同意以月薪7萬元聘請他做商務開發部的主管。樓主上班後，發現老闆原來家底極厚，而且擁有大量物業，單是租金收入已發不完，而且他為人豪爽、花錢如流水，更加喜歡「溝女」，更為此課金多個交友軟體，更稱曾經包養過1名「好乖好純冇乜緋聞」的女星，而對方已婚兼有孩子，丈夫更是娛樂圈中人。老闆的種種行徑完全突破樓主的想像。



該化名Aaron的男生在網上分享富有的官二代老闆為興趣開創公司，不在乎蝕錢與否，且曾豪言「無嘢多，淨係錢多」。（《大叔的愛》劇照）

見工如坐過山車

該化名Aaron的男生在專門分享職場事的網站「辦公室日報」投稿並且分上集及下集刊登，指當初看招聘廣告顯示是活動策劃公司，「照計同傳銷或者倫敦金大纜都扯唔埋」，故雖然沒有聽過公司名也照寄履歷表。面試時發現公司寬廣亮麗，但員工只有3、4個，氣氛冷清。在填表期間，1名「四眼、蛋撻頭，斯斯文文，中身材，着Polo恤，40幾歲」的男子遞上卡片，表示是公司老闆。

Aaron原以為是與人事部面試，「估唔到會跳過HR，一嚟就打大佬」，他心情如坐針氈，但平復過後便開始介紹以往籌辦活動的經驗，而老闆親切健談、笑容滿面，Aaron也放下戒心，打算了解公司過往負責的活動類型，詎料老闆表示「我哋未做過Event㗎喎」。

我哋未做過Event㗎喎！ 老闆

原來這是新開設的公司，Aaron不想做「開荒牛」，加上老闆連基本業內操作都不懂，所以已想把退堂鼓，所以當老闆問及上一份工作薪金時，他把只有2萬多元底薪說成「底薪$30,000，佣就平均$30,000至$40,000一個月」。沒想到老闆竟表示非常需要他，「因為公司而家無客，畀唔到佣，每月梗薪$70,000先」。

月薪7萬元令Aaron雙眼發光，雖擔心要提供薪金證明及資歷查核，但面對金錢攻勢，考慮到「間公司咁業餘，決定搏一搏」，結果他成功了！「唔只人工暴升，仲做埋部門主管」，因為公司沒有人事部，只有接待員、電腦技術員、行銷部各1名，根本沒有人申請資歷查核及薪金證明，而管理層又只有老闆1人，所以面試才會直接見老闆！

Aaron在面試時誇大底薪與佣金收入，沒料到老闆直接開出月薪7萬元，令他受寵若驚。示意圖。（《IT狗》劇照）

我無嘢多，淨係錢最多。 老闆

老闆無敵「鈔能力」

Aaron憑老闆用7萬月薪養自己這個閒人，確信他並非白手興家的生意人，猜測其財力是因為家境豐實。某日Aaron發現老闆收到律師信，非常擔心公司牽涉法律問題，「唔可以有事㗎，我搵唔返一份$70,000嘅工點算呢？」，便藉故「關心」一下老闆，才發現是忘了交差餉，「好小事啫」。見Aaron仍擔心公司周轉不靈，老闆便解釋是物業太多一時忘了，「我有9層樓，另外有4個舖位，加加埋埋每個月十幾廿封信，換轉係你都唔記得啦」，更揚言不怕罰款，「無嘢多，淨係錢最多」。

Aaron原以為老闆不了解行情才會胡亂許下高薪的承諾，聽及此才明白「原來對佢嚟講係散紙嚟」。後來認識老闆的時間長了，知道他的父親是高官，經營幾間公司，有很多生意，才驚覺老闆是「典型嘅打跛腳唔使憂」，難怪可以任意揮霍，「淨係每個月收租都用唔晒啦，根本就無限金錢」。

死穴，就係沉迷女色。 Aaron

老闆愛溝女曾包養清純女星

Aaron指老闆大肆揮霍金錢，除了在減肥和健身方面花費不菲卻半途而廢外，對結識異性方面更是大手筆。某次老闆問如何取消付費應用程式的每月自動轉帳，Aaron發現其手機幾乎安裝及「課金」了全部交友app，且表示「玩下之嘛，邊個男人唔鍾意溝女吖」。更驚人的是，老闆竟坦言曾包養女星，「試過一次啦，勁貪錢，都係溝素人開心啲」，隨後更向Aaron展示了幾張與該女星的合照，令他非常震驚，因該女星「算好乖好純冇乜緋聞」，而且對方已結婚及有小孩，丈夫亦是娛樂圈中人，如非老闆展示合照，他不會相信該女星會被包養。

老闆為了多見公司樓下餐廳的美麗女侍應，竟出動金錢攻勢，以月薪$40,000聘請對方做文員。（《IT狗》劇照）

Aaron稱老闆「喺金錢方面無敵，但都有死穴，就係沉迷女色」，更因看中了公司樓下1間德國餐廳的美女侍應，每次用餐就會「捉住個女侍應傾偈同埋撩對方」，追問下得知對方月薪為萬多元，即表示想聘請她，嚇得女侍應「以為遇到變態」便答非所問地敷衍過去。惟1星期後，該女侍應已成為公司文員，原來老闆高薪聘請她，「請我做文員喎，我都唔知做咩㗎，淨係知月薪$40,000」。Aaron指先不說公司根本不需要文員，「使唔使一出手就咁豪呀？」

Aaron表示工作了一年多，沒有任何同事離職，大家日日輕鬆工作，他也希望能一輩子留在這裏，因為很清楚不可能再找到「咁嘅筍工」。（《IT狗》劇照）

呢份工做過世我都願！ Aaron

超級筍工願做一世

新工作做了1年多，Aaron表示沒有任何同事離職，「接待員全日傾電話煲劇，設計師好勤力做外快，IT同事用罐頭網寫公司網站，行銷個同事最忙，每日要出一個帖文」，而他所在的商務開發部仍然只有他一人。自認勤力的樓主表示「唔敢話對得住人工，但肯定對得住老闆」，稱最少開過數張單，儘管銀碼不大，根本不夠老闆出糧，但入不敷支並非重點，「就算公司每個月蝕錢，亦只不過係面嗰浸」，他認為要應付以興趣行先的老闆「最緊要保持佢團火」。他自認「辛勤」工作，並非要報答知遇之恩，而是因為待遇良好，「好清楚我絕對搵唔返一份咁嘅筍工，呢份工做過世我都願㗎」。