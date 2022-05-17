員工被上司罵「禿頭」怒告性騷擾　法庭判勝訴：禿頭與性別有關聯

英國勞資審裁處近日就一宗僱傭糾紛，裁定批評男性禿頭屬性騷擾。事源當地酒塞廠的資深員工，去年遭公司解僱後，因不滿上司曾對他辱罵粗言，並指他「禿頭」，遂控告對方性騷擾並索取賠償。勞資審裁處早前頒發判決，認為男性較女性更為普遍，且禿頭與性別有關聯，因此批評男士禿頭，如同評論女同事的胸部，因此裁定員工勝訴，其上司的言論屬性騷擾，賠償方面則容後決定。



英國勞審處裁定上司罵男下屬禿頭構成性騷擾。（GettyImages）

男子Tony Finn在英國西約克郡1間酒塞廠工作了24年，至去年5月被解僱。他其後向勞資審裁處控告公司，其中一項就是指控上司Jamie King騷擾他，兩人發生爭執時，上司用粗言辱罵，並指他禿頭，因而控告對方性騷擾兼索取賠償。

勞資審裁處的判詞指，在工廠講粗言時有發生，但這種不受歡迎的語言，顯然是為了損害事主尊嚴，從而羞辱對方，這種人身攻擊的言論已超越界線。

代表上司的律師曾提出反駁，指女性及男性都可能有禿頭。但法庭認為男性禿頭比女性更為普遍，並援引1995年的案件作判例，上司評論女下屬的胸部大小，裁定屬性騷擾。法庭又指「我們發現禿頭與性別有關聯性」，因此評論男性禿頭，相等於評論女性的乳房大小一樣，因此裁定上司罵事主禿頭已構成性騷擾，至於賠償方面將稍後作決定。