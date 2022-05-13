兩女參觀金字塔　遭13埃及青年如痴漢「圍堵式性騷擾」影片惹關注

最近網路上流傳出一段「集體性騷」影片，事發場所竟然是知名觀光地。2名外籍正妹到埃及開羅參觀金字塔，卻遭到13名青少年尾隨，還如痴漢般地不斷對兩人性騷擾，氣得導遊用手機拍下這段畫面，揚言要將此事告上埃及旅遊部。



根據《每日郵報》報道，最近社交媒體上出現一段影片顯示，2名正妹旅客到埃及首都附近的吉薩金字塔（Giza Pyramids）旅遊，兩人穿著時髦、外型亮麗，其中一人身穿低胸斜肩上衣與白色短褲，另一人則穿低胸洋裝，沒想到卻引來附近至少13名青少年聚集尾隨，還當眾包圍這2名外籍正妹，不斷騷擾她們，行跡宛如痴漢。

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導遊氣不過，直接拿出手機蒐證。影片中可見，有少年強行和正妹自拍，還出言調戲，其中一名正妹不堪其擾，轉身試圖推開少年，然而，這13名少年卻絲毫不以為意，仍繼續跟著她們，2名正妹被迫加快腳步離開。導遊指控，這些青少年從「口頭與肢體上」騷擾女性遊客，因此當場警告將向埃及旅遊部告發。

影片曝光後，警方出動逮捕這群青少年，目前他們正在等候調查中。埃及檢方表示，被捕的少年都介於13歲到15歲之間，如果最終被起訴，他們將在少年法庭受審。

報道補充，過去前往吉薩金字塔和其他知名埃及古蹟的遊客，經常會有年輕男子跟在他們身邊兜售紀念品等，但近年來受#MeToo運動影響，女性開始在網路上談論性騷問題，也促使當局加大性騷擾相關懲罰力度，目前最高可判5年監禁。

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