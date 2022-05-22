吸塵機｜裝修佬教選購無線吸塵機4要點　摩打加1配件發揮最佳吸力

吸塵機是家中重要的清潔工具，近年更流行起無線吸塵機，令家居清潔變得簡單快捷。吸塵機牌子眾多，平價吸塵機有小米、Airbot，貴價的有Dyson，要選1部適合自己的吸塵機有甚麼要注意？除了吸塵機吸力外，有沒有其他選擇的要點？等今日裝修佬話你知吸塵機選購指南及吸塵機使用方法，詳細了解吸塵機吧！



吸塵機除了摩打外，吸頭的設計同樣影響吸力。（資料圖片）

吸塵機選擇要點1：吸力

大家選購吸塵機時最關心的莫過於吸力，能否徹底吸走各種污物。然而由於有線吸塵機供電能力比無線吸塵機大，所以無線吸塵機摩打的功率定必比有線少，繼而吸力相對弱。

但吸力較弱不等於不夠用，不夠乾淨。大家一直有一個想法，覺得高功率即吸力大即吸得乾淨。高功率與好的摩打確實有不錯的吸力，但其實還需要配合吸頭才能發揮作用。有好的吸頭配合符合正常標準的吸力，就已經足夠一般家庭使用，達到合適的除塵效果。

小貼士

若出現吸力減退的情況，主要是機件老化的問題，其中一種是吸塵機損耗漏風，引致氣流不能跟原本一樣流動。也可能是摩打老化或污物堵塞吸塵機令摩打運作時摩擦增加，轉速及吸力減弱。

吸塵機選擇要點2：吸頭

無線吸塵機通常都會提供不同配件吸頭，以便除去家中不同地方的塵埃。而一個好的吸頭設計，其實是需要提供一個密閉環境才能發揮吸塵器的良好吸力，讓吸力能把塵埃捲入吸塵機內而不會飛走。

一般情況下，普遍價格的無線吸塵機已做到在硬的平面（如地板）清潔。如果你期望無線吸塵機能給予更多功能，例如在軟的表面能清潔，或是吸走塵蟎等，選購時便必需考慮吸頭的種類。

若出現吸力減退的情況，主要是機件老化的問題，其中一種是吸塵機損耗漏風，引致氣流不能跟原本一樣流動。（ FreePik）

吸塵機選擇要點3：電池

由於無線吸塵機是使用電池存電力，因此電池的能力直接影響吸塵機的能力。以下來說一些關於無線吸塵機電池需知：

●電池壽命：現今的無線吸塵機的鯉電池，以充電放電計算一次的話，一般能使用500-1000左右。就普通家庭正常合規清潔量和次數而言，無線吸塵機鯉電池的壽命能達3年。

●充電建議：充滿電後請拔掉充電線，因為長期插著充電線也是會消耗電池壽命。

●除塵影響電池：定期清潔吸塵機塵隔或換集塵袋十分重要，若果長期不清潔，積藏的污物會影響氣流流動及摩打轉換速度，久而久之也會影響到電池壽命，甚至機件加速老化。

●老化現象：請多留意電池的儲電量減少，即是充一次電能使用多久，面對質素不好的電池或使用習慣不佳的情況，電池儲電量會退化，明顯感受到一次充電能使用的時間愈來愈少。

吸塵機選擇要點4：隔塵

塵埃污物積藏在吸塵機內，除了要定期清潔外，選購時再不妨考慮吸塵機的隔塵方法及隔塵能力。市面上一般分為無集塵袋及有集塵袋的吸塵機，而現在流行的無線直立式吸塵機，大多是採用無集塵袋的設計。

先了解以上4點，就能較為輕鬆選擇自己選要甚麼吸塵機，及了解如何正確使用吸塵機，延長吸塵機壽命了。