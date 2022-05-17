網絡瘋傳確診後陰莖勁縮4cm　台最美性學博士派定心丸：不可能！

新冠病毒來的突然，不少確診患者在痊癒後，發現身體出現不同變化，日前曾有研究指出，有美國男子因為確診後，生殖器官短了4公分，引起男性網友的恐慌。對此「最美性學博士」許藍方就表示：「實際存在的，不可能消失，放心吧！」



【圖輯】點圖放大看更多「最美性學博士」許藍方美照👇👇👇

+ 22

日前英國《太陽報》揭露，一名美國男性因為確診後，發現陰莖縮短4公分，引起網路熱烈討論。對此許藍方表示，近來許多男性都在討論確診後會縮短、縮小，但「實際上存在的，不可能消失，放心吧！影響長短的原因很多，比較多是病毒影響我們的心理，長期的身心影響，導致功能問題」。

【相關圖輯】新冠肺炎｜英國研究指病人有逾2百症狀及後遺症 男人最痛算這種（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

許藍方也提到，很可能因為「充血量」的關係，新冠病毒會啟動一個免疫機制，造成我們身體有血栓反應，血無法順利流動，造成性功能障礙。「肺炎引起萎縮很可能只是個案，與其擔心變短，不如擔心不運動一定會有障礙，多運動、多喝水，可以預防血管硬化、血栓塞住」。

【相關圖輯】陰莖超彎精液腥臭原來是正常？一文看清7大性疑難 性專家勸勿戒J（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

延伸閱讀：

兒被搞瘋出現幻覺！蔣欣「高壓教育」不怕招罵：我是為他好

【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】