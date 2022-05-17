自稱衛生署職員疑公器私用　接市民電話後私下聯絡：你聲音好可愛

不同政府部門也會設立熱線，方便市民聯絡或求助。網上流傳對話截圖，顯示有市民日前致電衛生署查詢後，收到1名陌生男子傳來的訊息，對方自稱是「剛才聽電話」的衛生署職員，稱讚事主「把聲好可愛」，更直接邀請他「交個朋友」。事件引來網民討論，有人質疑涉事職員擅自利用市民的個人資料作私人用途，行為已屬侵犯個人私隱，亦有失德之嫌。《香港01》正向衛生署查詢。



網上流傳對話截圖，顯示有市民日前致電衛生署查詢後，收到1名陌生男子傳來的訊息，對方自稱是「剛才聽電話」的衛生署職員，稱讚事主「把聲好可愛」，更直接邀請他「交個朋友」。（fb「公務員secrets」圖片）

有網民將對話截圖投稿至facebook專頁「公務員secrets」，事主表示早前「幾經辛苦打咗去衛生署」，查詢完不久突然收到訊息，對方自稱Nelson，自我介紹為「剛才聽電話嗰位男仔」，稱讚事主「聲音好可愛」，提出「可唔可以交個朋友」。

事主感到愕然，不知對方身份，反問「你喺邊度聽電話」，對方再解釋自己是衛生署職員，近2個月由稅務局借調過去。事主似乎仍感到一頭霧水，坦言致電衛生署時，接聽電話的是個男子，笑言「我本身以為係個阿叔」，截圖沒有顯示事主有否繼續回覆對方，他亦未有講述事件最終如何處理。

傳訊息的男子解釋自己是衛生署職員，近2個月由稅務局借調過去。（fb「公務員secrets」圖片）

對話截圖曝光後旋即引來網民討論，不少人質疑若事件屬實，涉事衛生署職員或已是擅自侵犯個人私隱，亦有行為失當之嫌，「去晒私隱專員公署、申訴專員公署、稅務局、衛生署投訴，分分鐘冇得撈」、「如果係外國咁做應該被人 metoo埋，監都有得佢坐」、「把聲勁溫柔之後就立亂加人去識人？」。

不過也有人質疑事件的真確性，「扮同事身份去玩，想人格謀殺？」、「又講自己叫Nelson，仲要話自己係稅局借調，溝女會無啦啦自爆咁多嘢嘅咩、公器私用都唔會咁蠢啩」。