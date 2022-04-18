公務員笑稱用打字機、盲公繩好懷舊　網民解釋原因：好多公司用緊

隨着時代進步，不少舊式機器也被淘汰。有公務員日前發文，指現時工作仍會用到俗稱「盲公繩」的文件繩和打字機，大呻使用時非常不便，又笑言感覺懷舊猶如考古。不少網民看過帖文也明白樓主感受，解釋使用打字機及文件繩各有原因，指出現時仍有不少私營公司也會用到相關儀器，「好多大公司都仲用緊，唔出奇呀」。



有公務員日前發文，指現時工作仍會用到俗稱「盲公繩」的文件繩和打字機，大呻使用時會遇上不便，又笑言感覺非常懷舊猶如考古。（fb「公務員secrets」圖片）

有網民日前於facebook專頁「公務員secrets」發文，稱政府現時仍使用俗稱「盲公繩」的文件繩，令處理文件存檔時非常不方便，「如果想將一隻File入面某一份文件拎出嚟Copy/Scan（影印／掃瞄）嘢，係要將成堆文件拆出嚟先拎到嗰一份文件，而且又成日斷繩，which is要重新穿過成嚿磚咁厚嘅文件」。有網民其後亦指，其職位目前仍要使用打字機作為文件輸入工具，笑稱感覺懷舊，令上班猶如考古，「除咗用盲公繩，連打字機仲Keep住會用」。

帖文引來討論，有同為公務員的網民對盲公繩各有評價，「非常好用，厚文件可剪縄抽中間出嚟再穿返」、「有時拎啲case出街做嘢，用條繩穿住就唔驚大風吹走執唔返，或者做做下漏咗張喺個客度」、「不單止唔方便，要攞中間嗰張就煩」。亦有網民笑言羨慕能使用打字機工作，「打字機嘅聲好正」、「電子打字機咪好囉，打錯可以改」。

有公務員日前發文，稱政府現時仍使用俗稱「盲公繩」的文件繩，令處理文件存檔時非常不方便，但有網民解釋，政府使用文件繩及打字機有其背後原因。（fb「公務員secrets」圖片）

有網民則解釋，政府使用文件繩及打字機有其背後原因，「用盲公繩係遷就用政府紙面file，紙面file可以寫好多嘢方便辨認，如果改晒用膠file，就要次次打開來睇下裏面係乜，而且好多file傳來傳去走幾層樓去幾個老細手上，可以喺個面寫低交收日期時間，方便查詢」、「好似有關稅務同法律嘅嘢通常就會用到打字機！好多大公司都仲用緊，唔出奇呀」、「要1式幾份用『過底紙』的文件就要用打字機，尤其法律文件，如律師行都仲用緊」。

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