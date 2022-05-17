動物園驚見「國字臉小馬騮」惹網民爆笑　真正身份曝光原來極罕有

這隻真的不是工讀生？最近一段影片在網路上瘋傳，有網友在動物園裡面看到一隻長得相當特殊的猴子，這隻猴子有著濃密的黑色毛髮，但臉卻超級方正，有著一張超搞笑的國字臉，奇特的長相吸引不少網友熱議「該不會是P圖吧」。



綜合陸媒報導，大陸浙江省紹興嵊州市一間動物園中，日前有一名女遊客發現其中一隻猴子長得相當特殊，有著一張標準國字臉，鬃毛圍著頭型生長，模樣就像一位毛髮很多的大叔一般。遊客將影片上傳到社群網站上，立刻掀起不少網友議論。女遊客說，那時候朋友看到這隻猴子就趕快叫自己去看，說長得很像喜劇演員，怎麼會這麼搞笑：「然後我回頭看了一眼我就笑噴了，真的太搞笑了，那臉就是國字臉」。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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由於這隻猴子長相相當奇葩，再加上過去大陸的動物園還真的出現過「穿布偶裝的工作人員打扮成動物」的奇聞，不少網友質疑「這該不會是P圖吧」、「根本戴上猴子面具的工讀生」。女遊客接受採訪時指出，她確定自己拍到的應該是真正的猴子，儘管那隻猴子有著禿頭國字臉，乍看可能像個禿頭大叔：「但不可能是人扮的，因為人扮的話不可能長這麼小」。

動物園工作人員表示，女遊客所拍下的國字臉猴子的確是動物，並不是人類，該品種猴子叫「黑帽懸猴」，屬於靈長目懸猴科且是瀕危野生動物，相當珍貴，主要分布在南美洲的潮濕熱帶森林中，主食是水果及昆蟲。黑帽懸猴最大的特徵就是牠們頭頂長著一塊濃密的黑色毛髮，看起來像是戴一頂帽子。

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