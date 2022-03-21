女友愛心午餐激似異世界物質　港男頂硬上照食　下場超慘震驚網民

【女友愛心午餐】愛是恒久忍耐，但如果忍不到，還是要忍！有港男於討論區分享，其女友煮的午餐是一碗以綠色為主色、內有疑似薯仔的濃湯，形容「呢個色好異世界」。雖然心知有伏，但港男仍「頂硬上」食完，展示自己對女友的忠貞愛意，最終「食完而家屙緊水，feel到離開唔到個廁所了」。帖文引來熱論，不少網民大讚勇士「Respect」，又期望樓主切勿「放生」女友。



有港男於連登討論區以「女朋友煮嘅午餐（圖慎入）」為題發文，分享其女友親自烹調的夢幻午餐。從樓主上載的圖片見到，其女友煮的午餐是一碗以綠色為主色、滿佈粒粒、內有疑似薯仔的濃湯，形容「呢個色好異世界」。

有港男於連登討論區分享其女友親自烹調的夢幻午餐。（連登討論區）

帖文一出即引來網民關注，直指「似卡通入面啲巫婆湯」，驚訝問「乜X嘢嚟㗎？」、「加咗顏料？」、「進了異世界交了的女朋友廚藝竟然很差？」也有網民估計是「波菜薯仔濃湯」。

樓主之後回應「我都唔知咩嚟」，但他仍「頂硬上」感受女友愛意，沒有浪費，「食完而家屙緊水，feel到離開唔到個廁所了」。網民隨即大讚樓主勇士「Respect」，「樓主你真係好愛你女朋友」，也有網民希望樓主不要「放生」女友，以免「為禍人間」，「千萬唔好分手」。

同場加映：幫買M巾女友卻嬲爆 暖男呻：我做錯咩？ 原來犯男人都會犯的錯



願意為女友買衛生巾的男人都會被稱為「暖男」，不過也要「買得啱」才稱得上100分男友！有男網民近日於討論區表示，日前他的女友來月經，拜託他幫忙買衛生巾，他稱自己「作為一個新世代好男友」，不介意幫女友買衛生巾，但他買完後女友卻生他氣，令他大呼無奈。原來女友指他買錯牌子及買錯日用衛生巾，「我都唔知我錯咩」，又指「咪又係M巾一塊，有咩分別？」。有女網民則笑稱，樓主只是「犯了天下男人都會犯的錯」。

男網民近日於討論區表示，日前他的女友來月經，拜託他幫忙買衛生巾，但他買完後女友卻生他氣。原來女友指他買錯牌子及買錯日用衛生巾，他說：「我都唔知我錯咩。」（《我的野蠻女友》劇照）

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