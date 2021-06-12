馬來西亞孕婦送院途中要生BB　女警臨危不亂公路上接生獲讚英雄

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-06-12 09:00

幸好母女平安！馬來西亞砂拉越最近有1名孕婦胎兒作動，丈夫送她到醫院途中，寶寶急不及待出世半路探出頭來，丈夫嚇得逆線駛回警方路障處求救。幸運的是，在路障當值的兩名女警臨危不亂，發現寶寶的臍帶纏上頸時出手相助，在公路上接生，最終母女平安。兩名女警事後被網民大讚，有人認為孕婦在公路上能順產也相當好運。

馬來西亞兩名女警在公路上幫孕婦接生，幸好母女平安。（fb專頁「Kamek Miak Sarawak」圖片）

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馬來西亞有facebook專頁日前分享幾張照片，展示兩名女警在1輛停泊公路中間的藍色私家車上為孕婦接生。消息指該名孕婦分娩在即，丈夫駕車送她入院，但半路時突然要生，丈夫緊急停在砂州古晉往三馬拉漢高速公路旁，幸好有兩名在路障前看守的女警出手相助，在車內為孕婦接生，最後母女平安。

從專頁的照片可見，小寶寶用毛巾包住，躺在媽媽身上，而伸出援手的女警還在車門旁照料，查看嬰兒是否安好。當地傳媒指，這名孕婦來自阿沙再也縣甘榜瑟美拉烏魯，周四（6月10日）晚她發現胎兒作動，馬上叫丈夫送她入院。

當地警方向傳媒確認事件，指事發於當晚11時58分左右，載着孕婦的車輛突然停於晉漢大道的警方路障前，孕婦的丈夫原本已駛到公路的紅綠燈位置，但發現寶寶已經探出頭來，慌亂之下他逆線而行，開到警方路障前求救。在路障當值的女警法蒂哈及柏拉森上前查看，發現女嬰的頸子被臍帶纏住了頸，情急下她們在車上幫手接生，並用隨身的毛巾將剛出生的女嬰包好。

幸好孕婦順產，古晉中央醫院接到通知後，馬上安排救護車接母親及初生女嬰檢查。網民看完照片後，大讚兩名女警臨急不亂是英雄，「好可愛的寶寶呀」、「希望可愛的寶寶永遠健康」，又認為孕婦在公路上平安生產也是萬幸，「還好她能順產不用動手術」。

（綜合）

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