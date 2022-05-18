免費食麥當勞？麥記餐送MIRROR貼紙　糧尾打工仔推代食服務免浪費

麥當勞再次與人氣男團MIRROR成員合作，推出不同款式的優惠券，食客使用優惠券購買套餐，便可獲贈盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）及姜濤的限定個人貼紙，不少鏡粉也準備好狂食快餐以換領心儀貼紙款式。有網民就看中機會，推出「代食服務」，坦言正值「糧尾」，表示願意按鏡粉要求換領指定款式的貼紙，並以套餐原價售出，「你講我食，原價放卡無炒賣成份」，更指1天「可以幫6個人食最多」，即可吃最少6個套餐。



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麥當勞早前宣布，本月16日起一連3星期會推出MIRROR聯乘貼紙，食客使用MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）及姜濤的專屬優惠券購買套餐，便可獲每周指定成員的限量版「世一貼紙」。不過由於每間分店只會提供其中1款貼紙換領，若要換齊3位成員共9款的貼紙，則要到9間不同的分店，令「鏡粉」們除了要預留胃口，也要動動腦筋計劃換領路線。

有網民看中機會，在MIRROR應援群組發文推出「代食服務」，表示願意代鏡粉換領貼紙並以郵寄方式交收，條件是對方繳付套餐價錢，「你要邊款貼紙同我講，你講我食，原價放卡無炒賣成分」。帖文亦可見，樓主手持Edan款式A的貼紙，提出以28元「包郵寄出」。

有網民看中機會，在MIRROR應援群組發文推出「代食服務」，表示願意按鏡粉要求換領指定款式的貼紙，並以套餐原價售出，引來鏡粉討論。（資料圖片）

不少網民看過帖文也大讚樓主有生意頭腦，「唔會浪費食物幾好」、「各取所需吖嘛」，而他則回覆指自己正值「糧尾」，希望可與鏡粉「互相幫下忙」，更提出1日「可以幫6個人食最多」。有姜糖隨即在帖文提出有意「幫襯」，希望樓主幫忙儲齊3款姜濤貼紙，亦有人詢問他能代為換領的貼紙款式，似乎相關服務的確「有得做」。