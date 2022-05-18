麥當勞薯條短缺！台灣店停售　香港店都受影響？港麥當勞咁回應…

【麥當勞／McDonald／薯條】薯條是麥當勞的靈魂之一，不過台灣勞當勞昨日（5月17日）表示，因薯條到貨不及，各餐廳庫存售罄後會暫停供應，引起網民一片哀號，直指「靈魂如同被掏空」、「麥當勞沒薯條那要吃什麼？」。

有香港網民擔心本港麥當勞的薯條供應是否也受影響，香港麥當勞發言人回應《香港01》查詢時指出，現時香港麥當勞薯條供應正常，會密切留意全球供應鏈情況，盡力維持食材供應穩定。



台灣勞當勞表示，因薯條到貨不及，各餐廳庫存售罄後會暫停供應，直至5月20日。（資料圖片）

全球疫情對國際貨運影響不斷，台灣麥當勞昨日（5月17日）表示，因全球航運不穩船期延誤，薯條到貨不及，各餐廳庫存售罄後會暫停供應，公司已積極調度，預計5月20日起薯條可陸續恢復正常供應。

消息一出即引來網民震驚，直指「吃麥當勞就是為了薯條不然你以為什麼」、「薯條是麥當勞的靈魂啊啊啊啊啊！」、「靈魂如同被掏空」、「麥當勞沒薯條那要吃什麼…」、「沒了薯條我要怎麼活嗚嗚嗚...」。也有網民笑言要自己買薯條到麥當勞代炸。但亦有網民認為，薯條並非健康食物，少吃為妙。

除了台灣網民一片哀號，也有本港網民擔心薯條供應問題會否「禍延」香港。香港麥當勞發言人回應《香港01》查詢指出，現時香港麥當勞薯條供應正常，會密切留意全球供應鏈情況，盡力維持食材供應穩定。

消息一出即引來網民震驚，直指「薯條是麥當勞的靈魂啊啊啊啊啊！」。（資料圖片）

其實疫情下貨運不穩已非首次影響麥當勞，去年9月香港麥當勞因航運延誤，暫停供應脆香雞翼，之前亦出現新地雪糕花生碎缺貨、脆薯餅供應緊張等。