食麥當勞驚見未來茄汁？生產日期仲未到？網民揭包裝兩行數字意思

今時今日除了食得好，更要食得安全，不少人也養成留意食物包裝標籤的習慣。有網民日前發文，指發現麥當勞茄汁包裝上疑似印上仍未到達的生產日期，質疑「食咗未來的茄汁」。帖文引起討論，有醒目網民則揭開茄汁包裝兩行數字的真正意思，指數字分別代表最佳食用日期及廠房生產編號，着樓主毋須擔心。



有網民日前發文，發現麥當勞茄汁包裝上印有兩行數字，若理解為日期則兩個日子均仍未到達，質疑「食咗未來的茄汁」。（fb「將軍澳主場」圖片）

有網民於facebook群組「將軍澳主場」發文，表示昨日（5日）吃過麥當勞快餐後，發現茄汁包裝上印有兩行數字，若理解為日期則兩個日子均仍未到達，質疑標籤資料有誤，「『26 04 22』生產日期？但今日明明係『05 04 22』，唔明，我食咗未來的茄汁？定係呢個只係編號？」。

帖文引來網民討論，有人笑言樓主幸運遇上錯版茄汁，「正嘢呀回到未來」、「係用嚟畀未來戰士食㗎」、「先食未來茄醬！冇過期就得啦？有乜大問題？」、「證明有時空旅行者，過來前食過M記仲袋咗包茄汁」。

有網民認真解答，揭開茄汁包裝上兩行數字的真正意思，指數字分別代表最佳食用日期及廠房生產編號。（fb「將軍澳主場」圖片）

亦有網民認真解答，揭開茄汁包裝上兩行數字的真正意思，指麥當勞早已解釋，茄汁包裝上第一行數字代表最佳食用期限，第二行則為工廠生產序號，又指現時茄汁包裝上亦有清楚列出相關資料，因此樓主的茄汁並無任何安全問題，可以放心食用。

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