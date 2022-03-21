捉姦片瘋傳！人妻路邊車震流浪漢　健身夫狂毆姦夫　出軌原因超狂

婚姻關係中有人出軌，原因可以有千萬個，但這個人妻出軌的借口，卻叫全網傻眼！巴西近日瘋傳1段「捉姦」短片，1名31歲健身教練出門尋找妻子，卻目睹她與1名流浪漢在「車震」，動作激烈得令整車身不停晃動。健身教練瞬間暴怒，開門把流浪漢拖下車狂毆至重傷，捉姦過程更被閉路電視全程直擊，事後在網上廣傳。

事件中最令人「傻眼」的，是妻子回應為何出軌時，竟說因收到「來自上帝的訊息」，要幫助這位無家可歸的人，故主動獻身，而打傷姦夫的健身教練終被捕。



巴西31歲健身教練目睹妻子與1名流浪漢在車震，把流浪漢拖下車狂毆至重傷，（影片截圖）

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綜合外媒報道，事發於當地時間3月9日深夜，巴西31歲健身教練愛德華多（Eduardo）電話卻沒法聯絡到33歲妻子珊卓拉（Sandra），十分焦急擔心，於是出門四處尋找，沒料到竟目擊了妻子與流浪漢車內「肉搏戰」，當場氣炸。

從網上流傳的閉路電視畫面見到，愛德華多先走近車輛仔細查看妻子是否在內，確認後即瘋狂拍打擋風玻璃，其後更打開車門將流浪漢趕下車，然後把對方打倒在地再拳打腳踢。附近市民目睹事件報警，愛德華多最終被捕，流浪漢則遍體鱗傷送院治理，幸沒有生命危險。

愛德華多妻子珊卓拉表示，她是自願與流浪漢發生性關係，原因是接收到「來自上帝的訊息」。（Twitter）

愛德華多向警方表示，他以為妻子被流浪漢強暴性侵才會動手，惟本身是虔誠信徒的珊卓拉則向警方稱她是自願與流浪漢發生性關係，原因是接收到「來自上帝的訊息」，要幫助這位無家可歸的人，故主動獻身。珊卓拉的「獻身理由」令網民大感驚訝，紛紛認為另有內情，猜測她可能與涉事流浪漢早已認識，又或者有精神方面的問題，認為一般人不會聽「上帝」指示與陌生人性交。