男友自稱月入2.2萬　港女意外踢爆人工達7.5萬存款驚人：分手嗎？

情侶之間最忌有所隱瞞，有女生分享指，跟男友交往半年，對方一直聲稱自己每月賺2.2萬元，惟近日揭發原來他月入7.5萬元，戶口更有200萬儲蓄，令她大感傷心受騙，急問網民應否分手。



有女生分享指，男友一直聲稱自己每月賺2.2萬元，惟近日揭發原來他月入7.5萬元，戶口更有200萬儲蓄，令她大感傷心受騙，急問網民應否分手。（《原本以為只是手機掉了2》劇照）

該女網民在facebook群組「香港單身狗關注組」發帖，指與現任男友拍拖半年，對方一直表示自己每月收入僅22,000元，惟她早幾日無意中發現男友的糧單，顯示月薪達75,000元，比他聲稱的收入多出逾3倍，而其戶口存款更高達200萬，令她傷心又驚訝，「我覺得好似畀人呃咗咁，好傷心，我應唔應該分手？」。

帖文一出引起網上熱烈討論，有網民支持分手，直言是誠信問題，很難再發展下去，「防賊咁防住另一半，咁樣性格嘅人我應該夾唔到」、「寧願唔好講都唔好講大話」，更搬出一句至理名言「感情問題一律建議分手」，獲得160個讚好。有人則認為男友未必刻意隱瞞，「會唔會係22k（2.2萬）底薪、53k（5.3萬）佣？」，又笑言「如果佢話搵75k（7.5萬），但發現其實搵22k先分啦」。

有網民就認為樓主身份只是女友，僅交往半年，「其實佢搵幾多真係輪唔到你嚟管」，又指可能是男友自我保護的方法，「講明畀你聽75k，你就會成日搲佢送嘢㗎啦」、「我叫啲男仔朋友有樓有Bitcoin（比特幣）都唔好咁快同啲女講，信唔信得過好快知」、「佢唔想有拜金女為錢而同佢一齊啫」。有人亦直指樓主侵犯別人私隱，「侵犯男友私隱，仲要話自己係受害者」。