獅子呀！村民驚見草叢有巨獅埋伏　動物專家武裝到場真相笑到肚痛

獅子呀！走呀！肯雅1條村莊早前有農民發現1頭巨大獅子匿藏草叢內，似是暗中等候獵物經過隨時撲出捕殺，殺氣騰騰的樣子村民嚇得立即逃回家，然後通報國家野生機構來拆解危機。負責保護野生動物的肯雅野生生物服務署接報後，派出3名專家荷槍實彈到場，各人嚴陣以待準備與獅子展開一場激戰，可是當他們行近草叢時便發現獅子毫無反應，經查看後，原來只是1個印上栩栩如生獅子頭的購物袋，緊張氣氛瞬間瓦解，換成一片歡樂笑聲。



這宗爆笑事件發生於肯雅東部梅魯郡，距離肯雅山國家公園只有1公里的村莊，1名農民替僱主整理花園時，在草叢中見到1隻獅子虎視眈眈盯着他，從獅子的巨大頭部看來，其身型應該亦很健碩，嚇他與村民急急通報國家野生動物機構。肯雅野生生物服務署接報後，派3名專家到場，他們全副武裝荷槍實彈，並且高度戒備，做好與獅子激戰的心理準備。

可是當3名專家行近草叢，發現獅子頭後面已是一幅牆及窗戶，根本沒有空間可容納獅身，再看真一點，便發現真身原來是印上寫實獅子頭的購物袋，緊張氣氛隨即解除，現場傳出爆笑。

肯雅有農民發現草叢有獅子盯着他，嚇得立即通報國家的野生動物機構，其後發現原來虛驚一場，真身只是印了獅子頭的購物袋。（Kenya Wildlife Service@kwskenya/Twitter ）

屋主當時不在家，當她回家後被告知正門有獅子出沒，須由後門進屋，由於她記不起自己在門前放了獅子頭購物袋，所以照當局指示行事。她事後得知購物袋惹來虛驚後，指該購物袋是隨手找來的，用來載着一批樹苗放在門前，根本沒留意上面印了獅子頭，因此才會造成這次烏龍事件。

雖然警鐘誤鳴，但肯雅當局感謝村民積極通報，同時呼籲大家不要掉以輕心，提醒他們避免和野生動物發生不必要衝突。肯雅野生生物服務署為肯雅的官方機構，成立於1990年，負責保護肯雅的生物多樣性，動植物生態的管理與維護，肯雅境內的國家公園及保護區均由肯雅野生生物服務署管理。