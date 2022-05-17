食放題中伏貼錢買難受　食客投訴3點稱不獲處理　嬲爆報警惹熱議

日式放題最適合大胃王，款式多又能吃到飽，不過餐廳質素或許非常參差。有網民近日大呻食放題的「中伏」經歷，大數荃灣1間日式放題餐廳3宗罪，指用餐時餐廳多次「甩單」，而送到的食物亦有「煲燶」或「有酸醙味」的情況，向職員投訴後更未獲處理，直言整晚「貼錢買難受」，最終更怒極當場報警求助，引來網民熱議。



有網民近日大呻食放題的「中伏」經歷，大數荃灣1間日式放題餐廳3宗罪，直言整晚「貼錢買難受」，最終更怒極當場報警求助。（fb「香港放題關注組」圖片）

該名網民於facebook群組「香港放題關注組」分享中伏經過，指日前到荃灣1間日式放題餐廳用餐，沒料卻食到一肚氣，最終更要報警收場。樓主指上周一（9日）黃昏5時抵達餐廳，入座後10分鐘已下單點了玉子豆腐及天婦羅蝦，惟食物一直未送到，向職員反映後亦沒有改善。

樓主用餐期間點了蟹粥，指控餐廳「煲燶咗都照上枱畀人食」，而其他食物的品質同樣不妥，「芥辣八爪魚壽司有酸醙味」，亦未有按照下單紀錄出菜，「冇叫嘅嘢就嚟，仲有好多食物求其重覆嚟」，甚至連衛生情況也有問題，「用嚟剪蟹把鉸剪完全未洗過就拎畀我哋」。

樓主形容，當晚餐廳內約有200名食客，當中8成人也投訴食物質素及上菜速度，「有其中幾枱食客1個鐘頭先有一碟刺身嚟，畀325蚊入嚟飲汽水，垃圾之中嘅垃圾，貼錢買難受」。樓主付款離開前再次向女職員投訴蟹粥燶味的問題，惟對方竟反斥「食完先話燶」，令他大感不滿，「我話已經同你哋投訴咗幾次，你哋冇人理」，雙方引起爭論，最終他怒極報警求助。

樓主大呻用餐時餐廳多次「甩單」，而送到的食物亦有「煲燶」或「有酸醙味」的情況，向職員投訴後更未獲處理。（fb「香港放題關注組」圖片）

事件引起網民熱議，有網民質疑樓主報警是浪費警力，「想問報警有乜用」、「請問聲成件事有咩刑事成份要報警？最後有無拘捕任何人？拉咗上菜嗰個定煲燶粥嗰個？」，但也有人反駁，「請問係咪唔知道警察日常職務係需要處理地方糾紛？唔係涉及刑事先可以報警㗎」。

樓主其後補充，稱自己投訴前已付款，剛好見到數名食客亦向女職員投訴「冇嘢食，同啲侍應講完冇人理」，亦有另1名女食客指控遭侍應的托盤意外「扑到個頭」，眾人不滿女職員處理態度而決定報警，因而引起爭論。至警員到場後，樓主指女職員「龜縮冇出過嚟」，而他則在收銀枱「同個所謂男經理理論」。