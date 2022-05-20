灣仔素食店遭棄單　320份食材慘被浪費　網民一呼百應排長龍爆買

疫情下經營食肆難上加難，如果還要被棄單，更是損失慘重。灣仔1間素食店前日被客人棄單，還要是連續4日的80人份，藝人梁祖堯得悉事件後，不忍大量食材被浪費，即在facebook發文緊急召喚網民「狠狠咁懲罰下佢」，結果一呼百應紛紛到餐廳幫襯，放工時份更出現長長人龍，最後當日食材在「爆買」下果然成功售罄，網民都大呼「集體好人好事」。



梁祖堯前日呼籲大眾「緊急緊急緊急緊急去幫襯」灣仔1間素食店，事緣食店原本接了連續4日每日80人份量的大單外賣被棄單，食材慘遭浪費。（梁祖堯FB圖片）

梁祖堯前日（18日）下午5時許在FB專頁發帖，呼籲大眾「緊急緊急緊急緊急去幫襯」灣仔1間素食店，事緣食店原本接了連續4日每日80人份量的大單外賣，客人初時拒絕落訂，幾經交涉後才願意用支票付訂金，但支票最終未能兌現，對方亦無法聯絡上。惟食店已一早購入相對份量的食材，「辛辛苦苦預備而家喺度將要浪費」，故呼籲大家這幾天積極光顧幫幫手，「呢排經營已經好困難，咁樣真係雪上加霜」。

帖文隨即被過千次轉發並引起關注，不少人都批評該客人惡意棄單，「擺明開空頭支票玩嘢」、「可唔可追究返」，網民都紛紛留言表示支持，「收工即刻飛過嚟」、「些牙（share）俾朋友一齊買爆佢」，更有人上載放工時間的照片，只見食店大排長龍買外賣，「店方19:30表示，要外買小菜，要等45分鐘或以上」、「建議分散支持，正話企咗15分鐘落單買外賣條龍未郁過。第二日幫襯過！」。

梁祖堯19日凌晨3時更新帖文，稱多得大家支持，當日食材已全數售罄，店方亦非常感激大家，「多謝你哋咁有愛咁幫手」。