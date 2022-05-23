嘔！打邊爐到一半　港女將豉油湯汁倒返落煲　自爆原因男友超崩潰

情侶間就算關係親密，但接受到用餐時這樣吃另一半的「口水尾」嗎？有港男於討論區發文大呻，指日前與女友打邊爐，當吃到一半時，女友竟然將碗內的豉油及湯汁倒回煲內，更稱「成家人由細到大都係咁樣打邊爐」。樓主登時食慾全消，甚至有點想嘔吐，崩潰大呼「我真係接受唔到」。



有港男於討論區發文大呻，日前與女友打邊爐時，女友竟然將碗內的豉油及湯汁倒回煲內，他崩潰大呼「我真係接受唔到」。（《第3種魅力》劇照）

該名港男於香港討論區發文憶述，當時他看着女友倒回煲內的豉油及湯汁與湯底混為一體，「即刻冇晒啲食慾，差啲都嘔埋出嚟」。他又說，明白需要倒走碗內的湯汁，但也不應倒回煲內，大呼「叫人仲點食喎」。他當場表達不滿，但女友不解地問有什麼問題，稱全家從小到大都是這樣打邊爐。

不少網民同樣表示接受不到樓主女友的行為，「好恐怖，即時會無胃口！」、「得人驚，最後有冇嗌交收場？」、「佢問你有咩問題，你接受唔到咪照直講，如果唔係佢都唔知你原來覺得好唔衛生」、「佢全家人都係咁，下次伯母叫你去佢屋企打邊爐，千萬不要去」、「聽完你咁講我都接受唔到，呢啲就係上樑不正下樑歪，呢啲家庭教育係好重要」。不過也有網民稱，「我一個人打邊爐都會咁，如果係一人一鍋照計冇影響其他人，因為不想個湯變淡，又不用浪費啲汁」。