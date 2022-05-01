2人打邊爐埋單竟收$5100！因點了這種海鮮　網民：貴到嚇死！

打邊爐、吃火鍋是港人最愛的飲食方式之一，但點菜的選擇隨時會吃出「震撼帳單」！台灣網紅「罔腰」與老公到火鍋店打邊爐，2人埋單竟然盛惠19,163新台幣（約5,100港元），這個銀碼讓不少網民大喊「貴到嚇死！」，一看帳單原來是點吃「皇帝蟹」所致，單單那隻「皇帝蟹」已花費1.1萬新台幣（港幣約2,900元）。「天價」帳單讓網民拜服稱「吃不起」，驚呼「貧窮限制了想像」。



台灣網紅「罔腰」與男友到火鍋店打邊爐，2人埋單竟然盛惠19,163新台幣（約5100港元）。（Facebook）

台灣網紅「罔腰」上周六（4月29日）晚與丈夫前往當地1間火鍋店打邊爐，其間點了大批食物，包括多款和牛；粟米、冬菇、西蘭花等蔬菜；而最「養眼」的，是相當於成年人半身大小的「皇帝蟹」。

結果2人飽餐過後，收到帳單都被嚇到了，原來埋單計數要付19,163新台幣，單單「皇帝蟹」已佔去1.1萬新台幣，「罔腰」直言「我只是吃個火鍋，怎麼像去走店（酒店）一樣，直接驚恐一次」。不過她補充，是次火鍋食物真的好吃。

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19,163新台幣的天價火鍋帳單引來網民驚訝，感嘆「貧窮限制了想像」，「哇！貴到嚇死我的費用」、「挖賽，超貴的」、「有錢真好」。但亦有網民指出，點餐時應有寫明價錢，質疑「罔腰」早知帳單的大概價錢，不可能會感到「驚恐」。也有網民提醒，點餐最重要是量力而為，最重要是有能力吃掉食物，以免浪費。

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