打邊爐狂食呢類食物！男子腹痛求醫揭生5顆超大膽石 醫生都嚇親
撰文：布萊恩
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打邊爐是港人最愛的飲食方式之一，但緊記適可而止！台灣1名17歲男高中生因腹痛求醫，揭發身體內至少有5顆超過1.2厘米的巨大膽石，原因是他常吃消夜火鍋（打邊爐）的高油脂食物導致。
台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘在facebook發文分享病例，指1名17歲男高中生數個月來斷斷續續上腹疼痛，大約是胸骨以下位置，發作大多在凌晨1時，「睡到一半的時候痛醒，會痛2、3個小時」，且腹痛伴隨惡心作嘔，「吐一吐會比較舒服」。
錢醫生推斷可能是膽結石引起的疼痛，經超聲波檢查發現男高中生膽囊充斥着膽泥，已沒有正常膽汁，且至少有5顆超過1.2厘米大的結石漂浮其中，令錢醫生大感驚訝，「我是常見到膽結石的病患，不過這位年輕人才17歲耶！他的結石這麼多，應該前幾年就有了」。
細問之下，男高中生原來有吃消夜火鍋（打邊爐）習慣，173厘米高的他，3年間體重已由68公斤激增13公斤至82公斤（180.4磅）。錢醫生推斷，男高中生因消夜火鍋常吃高油脂食物容易形成結石，肥胖也是膽結石危險因素，故勸誡他一定要改善飲食習慣，不然未來可能會患胃食道逆流。
其實生膽石並非罕見，在香港，約每10人就有1人生膽石。根據港安醫院資訊，導致膽石真正原因未有確切定案，普遍懷疑跟膽汁濃度失衡和膽囊收縮有關，而有研究發現，肥胖人士及長期高脂飲食者，或可能因膽汁中的膽固醇含量過高而容易膽結石。另外，亦有指急速減磅、長期食無定時或過度節食，都容易導致膽結石。
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