總監鍾意捉遲到、食飯先開會　打工仔嘲似訓導主任　呻返工似坐監

無自由失自由，傷心痛心眼淚流。有網民日前發文，稱其公司總監就像訓導主任，會在同事座位附近「捉遲到」，又常常責備下屬，更會在午飯時間開會，令他慨嘆「返工慘過做學生」。有網民擔心樓主在如此高壓環境會影響精神健康，建議他另覓工作。



樓主稱其公司總監會在員工座位附近監察有沒有員工遲到，又會時常責備下屬，令人難以忍受。樓主撰文寫道「我老細貴為總監好似成個訓導主任」，直言比求學時期更少自由。（《上司實習生》劇照）

該名網民在facebook專頁「奴工處」發文，稱其公司總監「前世係訓導主任」，曾試過上午九點正便站在員工的工作範圍等候，看看有誰遲到。但出乎意料地，該總監並不會即時責罰員工遲到行為，反而會在他們「打字串錯少少、email覆遲少少」時責罵。而且什麼都要管，更要求同事們事無大小也要匯報，令樓主覺得「返工好似坐監，完全冇自由」。最令樓主氣憤的是總監時常在差不多午飯時要求開會，就算已經夠鐘也不暫停會議，令午飯時間減少，他慨嘆「連少少自由時間都要剝削」。

有網民認為長期高壓的工作環境及午飯時間減少，會影響消化及身體健康，建議樓主辭職。（《上司實習生》劇照）

帖文引來網民熱議， 有人認為樓主公司的總監最過分的是在午飯時間開會，行為欠缺人情味，「長期咁樣好易出事」、「好傷胃囉，影響消化」，亦有人建議他辭職，「快啲畢業啦」、「工作問題一律建議辭職」。另有人表示自己也有類似經歷，「點解你老細咁似我老細」、「我對上一份工都係咁，所以先轉工」。