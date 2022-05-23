有車呀！女子睇電話急過馬路　失平衡變火影跑咁樣仆倒│車cam直擊

香港人「機不離手」，但過馬路不專心隨時危及生命。網上流傳影片，1名手持電話的女子於尖沙咀過路時疑失平衝，隨即伸出雙手擺出「火影跑」（Naruto Run）姿勢嘗試挽回，可惜跨跑數步後仍然仆倒於馬路邊。影片引來討論，網民直指事發時車輛已駛至路口，女子實在不應跑出馬路。



網上流傳影片，1名手持電話的女子於尖沙咀過路時疑失平衝，隨即伸出雙手擺出「火影跑」（Naruto Run）姿勢嘗試挽回，可惜跨跑數步後仍然仆倒於馬路邊。（fb「車cam L（香港群組）」影片截圖）

該段長約15秒的「車cam」影片，日前被上載至facebook群組「車cam L（香港群組）」，事發位置為尖沙咀美麗華廣場側門對開，片主車輛沿加拿分道行駛，至金巴利道交界前停車讓行人過路。1名手持電話的女子見狀急忙過橫過馬路，至路中心時疑「差錯腳」失平衡，上身前傾險些跌低的她即時張開雙手伸向身後，做出猶如日本動漫《火影忍者》中的「火影跑」（Naruto Run）姿勢試圖站直。

女子以「火影跑」的姿勢跨跑數步，以為能夠找回平衡，可惜至馬路邊時仍然仆倒在地，幸好當時路上沒有其他車輛，未有發生危險。樓主上載影片時打趣形容意外，「絕冇插水之嫌，難度分9.8」，同時不忘提醒一眾道路使用者「請各位小心過馬路」。

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不少網民看過影片也爆笑留言，「其實佢只係突然想火影跑」、「短跑終點壓線係咪？」、「影相啱啱贏過馬鼻，99倍冷馬跑第一」。有人認為女子跌倒雖慘，但實際上有錯在先，「睇住車嚟都衝，快二步就快一生，有時害埋司機」。但也有人認為女子實屬無辜，「其實而家香港路面唔太平，間中會有少少突起，只係睇你踢唔踢正凸起嗰忽」。