車長行錯路去天水圍變青衣　乘客無鼓躁由巴士迷帶路　場面勁溫馨

全港巴士路線又多又複雜，司機未必每條都熟路，日前網上流傳1條短片，顯示1部開往天水圍的269D線巴士，不小心行錯路沒有駛入大欖隧道，偏離原本路線。乘客發現後不但沒有鼓躁責怪，一班巴士迷更挺身而出上前協助，指示司機沿深井駛到青衣，再駛回正確路線，場面非常有愛，連九巴專頁都大讚「巴士迷世一，互助萬歲」。



日前網上流傳1條短片，顯示1部開往天水圍的269D線巴士，不小心行錯路沿深井駛進青衣，乘客不但沒有鼓躁責怪，一班巴士迷更挺身而出上前協助，指示司機如何駛回正確路線，（影片截圖）

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事發於上周六（14日）中午，1部由沙田瀝源邨開往天水圍天富苑的269D巴士路線行錯路，車長駛至屯門公路往屯門方向，近元朗方向交界時，沒有駛入大欖隧道的支路，偏離了原定路線。據拍片者表示，由於該部車輛即將退役，車上有不少巴士迷乘搭，他們遂主動上前帶路，指示車長到深井掉頭，並駛往青衣西北交匯處，惟車長再次行錯路，最終駛至長青邨巴士總站掉頭，重新返回大欖隧道原線。

巴士最終都能順利抵達天富苑總站，全程花了差不多2小時，期間乘客一直耐心等待，沒有責怪車長。九巴昨晚（16日）在facebook專頁形容事件是「來自巴士迷的愛」，又指全靠一班巴士迷憑着強大記憶力為車長指路，「成功拯救咗一班荒失失奇兵」。

九巴亦感謝乘客的耐心及體諒，「大家全程都安靜有耐性咁坐定定喺到，乜都唔使做，等巴士迷Carry，九巴仔真係睇到巧感動！」。