馬來西亞小鮮肉男星屋企突變多塵　打開天花板驚見50公斤大蟒蛇

馬來西亞男星祖伊拉曼（Zoey Rahman）近日透露，父親發現家中突然多了很多灰塵，因此請來親戚一起檢查家裡的天花板，沒想到卻驚見一條巨大蟒蛇，他也趕緊拍下分享，直呼「很難想像」，吸引39萬名網友觀看影片。



在祖伊拉曼於IG上傳的影片中，可以見到有條大蛇藏在天花板內，兩個人的力量想要將牠拉下都顯得吃力。

50公斤大蟒蛇藏天花板近兩周（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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根據《中國報》報道，祖伊拉曼透露父親在22日晚間近去廁所拿東西，突然發現地板上有很多灰塵，於是起了疑心，找親戚到家裡來一起檢查廁所的天花板，怎料，天花板一打開，裡頭竟然有條50公斤的大蟒蛇，嚇得一家人趕緊請民防部隊協助抓蛇，祖伊拉曼也驚險說道：「很難想像牠如果綑住我家人的樣子。」

祖伊拉曼一家住在登嘉樓的某鄉村，附近因為有河流與果園，因此經常會遭小動物「拜訪」，只是沒想到居然會有條巨蛇「住」在天花板，而且還是將近2周的時間，他慶幸順利抓到了蟒蛇，否則家人的安全會很令人擔憂。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】