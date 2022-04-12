3歲女童去廁所「雙眼被2尺巨蛇噴毒」網友警告：別讓小孩獨自如廁

泰國羅勇府一名3歲女童獨自上廁所時遇到眼鏡蛇，可能因為好奇靠近，結果雙眼慘遭眼鏡蛇毒液噴中！



媽媽發現女兒異狀後立即送醫，幸好目前已經脫離險境，誇張畫面在網路上瘋傳。

【圖輯】網友警告：千萬不要讓小孩獨自去廁所！3歲女雙眼被2尺巨蛇噴毒超恐怖…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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3歲女童雙眼被眼鏡蛇噴毒的貼文在Facebook上流傳，圖片中可看到，一名女童眼睛無法睜開，痛苦趴在媽媽懷中大哭，廁所中有一條巨大眼鏡蛇。分享訊息的網友表示：「呼籲所有家長，不要讓3歲小孩獨自去上廁所，因為蛇喜歡藏匿在陰暗潮濕處，這名女童就是去上廁所時，雙眼被蛇吐毒液」。

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救援人員表示，他們8日接到抓蛇報案，前往現場在廁所中發現一條約2公尺長的眼鏡蛇，女童的媽媽說，孩子上完廁所後突然哭了起來，一直揉眼睛，後來發現眼睛睜不開，結果她在廁所中看到大蛇立即求救。

救援人員在馬桶水箱旁找到眼鏡蛇，由於空間狹小不容易抓，他們先把洞堵住防止鑽進下水道逃跑，後來好不容易捕捉到蛇。當地媒體報導，事發地點位於人造足球場，由於新冠肺炎暫時關閉，老闆才會讓來自緬甸的夫妻住在這裡幫忙看管，而被抓到的眼鏡蛇腹部十分腫脹，看來時常躲在廁所中捕食附近蟾蜍。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】