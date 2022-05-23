網傳14秒「黃金獵犬溶解」短片 狗狗身上的泥黃色河水原來是…？
撰文：聯合新聞網
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你看過溶化中的狗狗嗎？一隻黃金獵犬泡在河裡洗澡，由於身上污泥過多，經沖刷流走的泥水，和一旁的清澈河水形成強烈對比，網友笑稱這畫面看起來很像狗狗快要溶解了。
音樂團體「NerdOut」在社交平台分享一部短片，片中有隻黃金獵犬泡在河裡，從身旁流出的水明顯污濁，黃泥滾滾朝著下游流去。鏡頭帶到河流其他地方，水都是清澈的，可見污泥全是來自狗狗髒髒的身體，由河水沖刷而成。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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網友笑：「身上也太髒了，都是泥巴」、「阿金快溶掉了，剷屎官快救牠！」、「水溶性狗勾」、「即溶阿金」、「這告訴我們狗不能泡在水裡太久，會溶化」、「還以為是味噌湯塊」、「褪色的阿金」、「會不會黃金獵犬洗完變薩摩耶」、「真像染髮完洗頭的我」。
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