靈異｜晚晚夢到兇殘女鬼嚟「割肉」　醒後真係有傷口　真相極恐怖

經朋友同意，我來分享朋友他們的幼稚行為差點讓他們送命的驚嚇過程。朋友共花了四個多月的時間，事情才處理好，在聽完朋友的陳述後，我害怕了好幾天，甚至也對自己養的哥基有了戒慎感。



文：李姓女網友（發表於靈異公社）

是否要分享到社團，我之前考慮了好幾天，最終願PO到社團，是因隨著疫情趨緩，朋友會出來相聚，想勸告不信邪的人，需懂得尊重！

我和一些好友都有養哥基，每個月都會以野餐的方式，辦一次狗老大的交流聚會。因為疫情的關係只好停辦，但私下還是會分享各自覺得好吃的食物點心，並送到朋友家。8月時輪到我送點心給朋友們，我載著我家哥基到朋友阿駿家時，阿駿一開家門，我先是感到一陣冷風吹出來，身體抖了一下，隨及頭暈並發出嘔吐的聲音。阿駿看到後，才走出門口幾步，我家哥基就從車裡衝了出來，對著阿駿很兇的狂吠，甚至想咬阿駿。我和阿駿都嚇了一跳，點心拿給阿駿後馬上就上車離開了。在回家的路上，一直在思考剛才發生什麼事了，我家哥基對阿駿又不是不熟，之前見到面都還會撒嬌（因為只要主人要出遠門，都會請有養哥基的朋友代為照顧）。

10月初，阿駿在聊天群組裡，留言說要去外縣市避一下別找他，說不是債務問題別擔心後，就沒再上線了。直到11月中旬阿駿通知我開了群組視訊，我和朋友看到阿駿手腳打了厚厚的石膏，臉頰包著紗布，得知阿駿之前出了車禍，被我們逼問後，才把這段時間發生的事說出來……

【精華節錄】一班無神論朋友去墳場BBQ 其中二人亂講嘢下場超得人驚（點圖放大閱讀）▼▼▼

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7月中阿駿在國外唸博士班的好友阿澤回台灣，頻表示太久沒嚐到台式碳火烤肉，因當時店面不開放內用，阿駿就約了共同朋友共四人自己烤。在苦於不知到哪裡烤肉時，其中一位朋友阿宏說：「我知道某個墓區前有塊不小的空地，不管平時還是假日都沒啥人，可以去那裡烤肉。」阿駿和另外兩人沒多想就同意了。

過了幾天的假日，租了一台休旅車，準備好食材，帶了幾件童玩及桌遊，下午跑到台南郊區，阿宏所說的那塊墓區前空地開始烤肉。烤肉烤了一陣子，阿駿和阿宏想上廁所，就有說有笑的走進後方的草叢裡，在烤肉台的朋友還有聽到阿駿說：「我們來比賽誰射的遠。」阿宏說：「來啊！誰怕誰！」之後兩人便哈哈大笑的走回到烤肉台。其中一個朋友阿政看了手機，問說：「已經五點多了，大家也快吃不下了，還要繼續烤嗎？」阿駿說：「當然繼續啊！吃不下的話就休息，我們來玩桌游。」一邊說著一邊走到車子那裡，搬出了露營燈組，說：「牛排和棒棒腿還沒烤完，晚點再配氣泡飲品當宵夜。」

四人嘻笑打鬧玩著童玩及桌游，玩了一段時間後已是晚上七點半，大家開始覺得餓了，阿駿就走到一旁的烤肉台，把牛排和棒棒腿拿出來，在切掉多餘的油花時，對著還在玩桌游的朋友們開玩笑的說：「好吃的肉等等就上桌，看我把你們的肉一片一片割下來烤。」阿宏回說：「好啊好啊！腿部我先預約，你們別跟我搶。」過段時間肉品都烤好了，四人再次邊聊天邊開吃，阿澤用猥索的表情說：「嘿嘿~這裡那麼安靜又都沒人，搞不好可以帶妹來約會哦！」其他人則哈哈大笑。

阿政肚子突然痛起來，有想拉肚子的感覺，因不想打斷大家聊天的氣氛，拿了一盞露營燈就自己找了可以遮避的草叢，想快快的上完。阿政在拉肚子的過程中，感受到後方冷風一直吹過來，頻起雞皮疙瘩。突然聽到有人很生氣的說：「滾出去。」阿政轉頭看，發現後方黑鴉鴉的沒半個人影，就在要擦屁股時，背部被推了一下，阿政褲子還沒穿好就大叫的跑出來。其他人聊天的話題，被阿政的叫聲給打斷，紛紛問阿政怎麼了，阿政發抖的說：「我們還是快離開吧！這裡怪怪的。」並把剛才發生的事說給其他人聽。其他人帶著懷疑的態度，走向剛才阿政上廁所的地方，用手電筒照了照，阿駿說：「阿政你也太沒膽了，後面就只有草叢你怕什麼，難不成會有鬼怪跑出來哦！我只覺得你的屎味才恐怖。」笑笑的走回烤肉台。

阿政被這麼一嚇，沒吃東西的心情了，就躲回車內聽音樂壯膽。又過了一會兒，阿駿突然覺得噁心很想吐，想跑到旁邊吐卻來不及，在起身時差點吐在阿澤身上。阿宏對著阿駿說：「你是不是吃太多了？」阿駿沒回答，頻打手勢要其他人把東西收一收，又跑到一旁去嘔吐了。十幾分鐘後，阿駿像快虛脫般慢慢的走到車旁，手扶在車窗，上氣不接下氣的喘著。因阿駿不舒服，阿宏就大聲的叫阿政快出來幫忙收拾，就在這時阿宏和阿澤一起聽到了「滾出去」的罵聲，兩人互看後加快手上的工作。而阿政才剛打開車門走出來，一陣冷風從他的臉頰吹過，像有髮絲滑過的感覺，還聞到一股燒焦味，便腿軟的坐在地上，一直說著：「隨便收一收，快離開這裡啦！」開心的辦烤肉派對，琅狽的回程，一路上阿駿都是昏昏沉沉的靠在車窗休息。

隔天早上，阿駿被媽媽叫起來，唸說：「7點多了，你今天不用上班嗎？」阿駿一起床，昨晚的噁心感還在，在思考著自己是怎麼回到房間的，跟媽媽說：「我肚子不舒服，幫我請假。」隨及倒在床上要繼續睡。阿駿媽媽因要上班就離開了。一連幾天，阿駿都以肚子不舒服向公司請假，只窩在房間裡，也不去就醫。晚上總是做夢，起床就很疲倦，加上沒吃什麼東西，臉色變的很難看，媽媽最終受不了阿駿的消極態度，請假帶阿駿去醫院。在醫師檢查後，判定只是吃壞肚子，打完點滴後就能回家了。阿駿到公司上班時，因那種噁心感會不時出現，頻頻擅離職守跑廁所，公司為了環境衛生，也因疫情關係要減少員工人數，就讓阿駿先留職停薪，回家把疾病醫好。

養病的期間，白天都是阿駿自己在家，想著前幾天太難受沒陪狗狗玩，拿著狗點心要到客廳找狗狗，卻看到狗狗好像跟他不熟般，一直避開他的手，幾次想觸摸狗狗的頭部都差點被咬。阿駿覺得很灰心，但身體不舒服，把狗狗點心放在地上就回房了。吃了藥沒多久就想睡了，這天又做了夢，夢裡又回到之前烤肉的地方，不一樣的是，周圍站著許多人，有的流著口水，有的用兇狠的眼神，在看著他和朋友烤肉，周圍不知名的人們一直靠近他和朋友，這時一張生氣的女人臉撲向阿駿，阿駿就被嚇醒了。這時已是傍晚，聽到狗狗一直在叫，打開房門時，發現狗狗是對著他的房間叫。阿駿因為覺得煩，就把狗狗關進陽台的狗籠裡，放了水和狗糧就不管了。晚上媽媽回來，告知了阿駿明天中午後要出差，配合隔離政策，可能要一個多月才會回來，讓阿駿好好顧家及狗狗。

過了兩天，阿駿晚上又做夢了，夢裡出現的是當時租的休旅車，朋友們陸續上車，而在阿駿上車後，身旁坐著一個女子，皮膚是灰白色的，臉被頭髮遮住看不清楚。一連幾天做著同樣場景的夢，只是那位女子慢慢的把頭轉過來，瞪大著眼睛，惡狠狠的看著阿駿。阿駿總是被嚇醒，而狗狗一樣不跟阿駿親近，甚至想咬他，這讓阿駿越來越煩躁，幾乎每天都把狗狗關在籠子裡。（我是在這時送點心到阿駿家。）媽媽不在，阿駿也渾渾噩噩的過日子，為了讓自己好睡，就去買了安眠藥。這天阿駿又做夢，夢裡看著自己躺在床上，身旁站著一個人，仔細一看就是前幾天夢到的女子，耳邊聽到：「呵呵呵～不是說要把肉一片一片割下來嗎？」隨後那名女子伸出手上的指甲，一直在刮著阿駿的手和腳，阿駿在夢裡痛的哇哇叫，痛到昏了過去，而阿駿驚醒後，也覺得手腳隱隱有痛感。

幾天下來，阿駿有點受不了了，吃了兩顆安眠藥，就想著應該可以好好睡一覺了，誰知這晚阿駿又做了同樣夢境，承受著手腳被刮肉的痛感。只是隔天驚醒後，看到狗狗在咬著自己的右手，床套上已有血跡，這下阿駿爆怒的把狗狗甩到地上，狗狗發出哀嚎聲就跑出去了，阿駿隨便拿了毛巾止血，打電話給朋友阿宏求救。到醫院後，發現右手上有好幾處被咬的傷口，醫師怕阿駿會有感染問題，就讓阿駿住院觀察三天，阿駿這時想的是，狗狗是如何進到房間裡的。在醫院的期間，阿駿只要昏睡，都會看見狗狗，齜牙裂嘴生氣看著他的畫面，這讓出院後在家的阿駿，看到狗狗時就會害怕，而狗狗也真的都盯著阿駿看，眼睛會隨著阿駿的移動而移動，阿駿索性開了一大包狗糧，放了一個臉盆大的水在客廳，之後就長時間躲在房間裡不出來。

這天傍晚，阿駿的媽媽出差完坐著公務車回來，因之前把客戶資料落在家中沒帶出去，就請同事在外面等一會兒，一開門聞到家裡很臭，原來是狗狗的大小便都沒清理，而狗狗像好幾天沒吃東西似的暴瘦。媽媽生氣的跑到阿駿房間，發現阿駿就是不開門，就請同事進來幫忙撞開門，看到阿駿昏睡的趴在書桌上，右手還滲著血，阿駿開口說了一句：「媽媽妳回來了哦！」就又趴著昏睡。同事在走出阿駿家時，小聲的跟阿駿媽媽說：「妳兒子不對勁，家裡也怪怪的。」給了媽媽一張電話號碼後，就急著離開了，連客戶資料都沒拿。一連幾天，阿駿媽媽在幫阿駿換藥時，總感覺房間裡，有眼睛在盯著他們看。而狗狗只要阿駿房門打開，就會跑到房門前狂吠，阿駿一天還是會吐個1~2次，最終媽媽受不了家中一連幾天的異味，打電話約了廟宇師父。

這天白天媽媽利用中午休息時間，載著阿駿到師父那，才快騎到廟口，阿駿在機車上就開始亂動，表示不想進去廟裡面，媽媽怕機車不平衡會摔車，只好停下來，這時阿駿想往反方向跑，還好媽媽及時把阿駿拉住，拖著阿駿進廟宇。（這段是阿駿媽媽的陳述）阿駿一進廟宇就發狂的亂叫，引起一陣騷動，師父連忙出來，拿了一把木尺打了阿駿頭頂，口中喃喃自語後，阿駿就攤軟的倒在地上。廟中志工幫忙將阿駿抬進到內殿，師父做了些動作，阿駿吐出一些難聞的水後，人清醒些，也舒服點了。阿駿及媽媽都以為事情已處理好了，就開始正常生活，但阿駿不時還是會夢到那名女子在床邊看著他，而狗狗依舊不跟阿駿親近，過了一陣子阿駿也習慣了。

這天下午阿宏到阿駿家慰問，阿駿在廚房準備飲料水果，發現阿宏從他的房間走出來後，就吵著要去散心，拉著阿駿就往門外走，這時阿駿隱約覺得阿宏眼神怪怪的。兩人互載騎在濱海公路上，阿宏沿路都沒說話，直到快騎到台南時，阿宏開口說：「我們之前去烤肉的墓區空地，就是走這條路上去的。」騎著騎著，阿駿發現越騎，周圍的人車越少。正想著叫阿宏折返時，前方出現一台農用貨車，阿駿頻叫阿宏快靠邊停，但阿宏反而加速了，眼看阿宏要朝貨車的方向騎過去，阿駿大力捏了阿宏的手，阿宏這時才反應過來，打算轉方向停下來，卻因機車搖晃不好控制，撞上路邊的電線桿，而阿駿被拋飛，摔進一旁的排水溝裡。貨車司機幫忙叫了救護車，阿宏經檢查後胸口有挫傷，腳的膝蓋有點骨裂，手部有擦傷。但阿駿有腦震蕩，手部開放性骨折，大腿骨折，右側臀骨骨裂，需在加護病房觀察幾天。

出了加護病房後，阿駿媽媽馬上找了廟宇師父到醫院，師父看著阿駿沈默了一小段時間，嘆氣的說：「唉～這要請神明做主了，對方是帶著惡意來，想帶走你兒子的，起因是你的兒子先去招惹對方，而你們又是拖了一段時間才處理，目前只好先放幾張軀煞符在床上，等出院後在準備儀式，先讓對方找不到你兒子，然後請神明來做主了。」出院後，由於阿駿不敢回家住，到廟宇做了些儀式，媽媽就安排阿駿到屏東親戚家住一陣子。之後師父通知阿駿媽媽說：「對方經神明溝通後願和解，但除了到事發現場道歉外，還得做功德迴向給對方，每年得祭拜對方一次。」

其實阿宏那次回家後也沒好到哪去，經常夢見一個老人在打他，是因遇到靈異體質的朋友提醒，才知道要去拜拜。出車禍那天，阿宏也不知為何，就是想騎回之前烤肉的地點。遇到貨車前，耳邊就一直聽到「往前騎」的聲音，之後就不受控了。一問才知，阿駿、阿駿媽媽、阿宏、阿澤及阿政，都是無神論者，才敢去那種場所烤肉。阿駿媽媽會接觸到廟宇，要感謝同事的牽線，不然阿駿後果不知會如何。而阿駿在屏東的這段期間，狗狗某天在阿駿的房間裡暴斃死掉了，當時阿駿媽媽依然住在家裡，在下班回到家才發現，狗狗已死亡一段時間，身體都僵硬了。阿駿媽媽為了讓阿駿能安心靜養身體，就沒在一開始時說出口，等阿駿回到家才知道。

這次內容很長，謝謝大家耐心看完。

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