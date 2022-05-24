天線得得B家園已被毀！私人農場實境拍攝　爆紅引粉絲擅闖朝聖

旺角朗豪坊玩具店Kk plus一個標價5萬多元的「天線得得B」模型，遭1名幼童「挨」跌事件釀成風波。天線得得B是許多90後回憶，但爆紅之餘多年來引起不少爭議，原版《天線得得B》其實是實境拍攝，地點是英國1個私人農場，雖然攝製組完成拍攝後拆走了所有佈景，但光是得得B居住的「得得B山」已吸引到不少粉絲闖入朝聖，令業主氣得要「水淹得得B山」，故得得B樂園現時已變成水塘，原本住着Tinky Winky（丁丁）、Dipsy（迪西）、Laa-Laa（拉拉）和 Po（小波）的樂土已沉在水底，現只剩下淡水魚。



天線得得當年是實境拍攝，取景點是英國1個私人農場。（《天線得得B》劇照）

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《天線得BB》（Teletubbies）曾紅極一時，至今仍有不少粉絲，雖然劇集中得得B樂園（Teletubbyland）及他們居住的「天線得得B山／天線得得B超級穹頂」（Teletubby Hill／Tubbytronic Superdome）非常夢幻，但實際上是實境拍攝。1997年至2001年初版得得B的取景地點是英國沃里克郡的威普斯通（Wimpstone）1個私人農場。

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不過，得得B樂園的佈景包括風車、窗戶、花朵等在拍攝後已被拆除，而天線得得B山更在業主哈丁太太（Rosemary Harding）要求下改建成水塘，劇中 Tinky Winky、Dipsy、Laa-Laa 和 Po居住的綠色小山丘現時已被淹沒在水底。外媒早年報道，由於《天線得得B》全球爆紅，不少粉絲發現是實地拍攝後趕去取景地朝聖，哈丁太太當時投訴，粉絲擅自跨過農場圍欄，又穿過牧場走到拍攝場地，令她大為不滿。她當時強調，農場是寧靜地方，從不是旅遊勝地，曾明言希望將整個場地淹沒，防止再有粉絲擅闖。

而哈丁先生早年接受外媒訪問時，透露劇組當年以每月1000鎊（現約9800港元）的費用租用場地，而同一劇組亦曾拍攝另一套兒童節目《Tots TV》，惟工作人員對地點保密，沒公布給孩子知道，僅表示地點距離「得得B農舍」有點距離。

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哈丁先生沒料到《天線得得B》在全球爆紅，笑言當年應堅持要劇組按收入百分比付場地費，而2001年1月拍攝完成後，工作人員已將佈景拿走及將草地填平，只剩下劇中天線得得B的屋企，一個凸起的小山坡，即節目中那個綠色小山丘。後來節目製作公司Ragdoll Productions出資，幫哈丁夫婦將土地改回自然環境，將凹下去的小丘填平及倒滿水變成池塘。不過，夫婦間中仍會發現「奇怪的遊客」闖入。

哈丁夫婦的家庭農場有賣水產及魚，該池塘現在養了淡水魚，池面還有天鵝，難以認出拍過得得B，惟事後仍有粉絲在網上聯署，希望抽去池塘的水，讓得得B的屋企重見天日，甚至希望在蘇格蘭覓地重建得得B樂園，但至今仍未成事。近年仍有人闖入哈丁夫婦的農場拍攝池塘，而製作公司早年想拍攝新版得得B時，亦已改為在室內綠幕拍攝。

「挨跌天線得得B事件」網上瘋傳：

瘋傳數張相片和1段CCTV錄影片段，顯示1名年約3歲的男童在玩具店內意外碰跌巨型「黃金天線得得B」模型，模型倒地毀爛，現場寫明「如有損壞 照價賠償」。（facebook）

男童走近「黃金天線得得B」模型，看似只是輕輕一靠模型即倒下。（影片截圖）

（綜合）