男友炒股炒幣輸掉5年人工　身家僅剩$30萬　港女恐婚事觸礁欲分手

小「炒」或許能怡情，但瞓身炒股就要加倍小心謹慎。有女生發文指，與男友交往7年，本來已計劃兩年內結婚，不料對方在疫情中開始入市炒股，一度以短炒贏得10多萬元，心雄後大玩加密貨幣，結果由150萬元輸剩30多萬元，差不多等於5年人工，而且「一路輸，一路溝，一路跌」，形容他「個人黐晒線咁」，亦令她擔心婚事觸礁，「點結婚，點買樓，點樣算呀？」。



有女生發文指，男友入市炒股，一度以短炒贏得10多萬元，心雄後大玩加密貨幣，結果由150萬元輸剩30多萬元，差不多5個月人工，擔心婚事觸礁。（《香港愛情故事》劇照）

1名26歲的女生昨日（25日）在連登討論區，以「男朋友輸咗5年人工，依家婚都結唔成，分手？」為題發文，表示跟男友拍拖7年，男友大她3年。由疫情初期，男友開始接觸股票市場，本來以3至4萬元本金短炒，一度贏得10多萬元，「日日帶我食omakase（廚師發辦）」。可是男友愈炒愈心雄，甚至轉至加密貨幣市場，「日日話咩去中心化，咩馬斯克狗狗幣，之後再咩gme、amc，炒到個人黐咗線咁」。

樓主表示，男友一開始贏錢時都會告知好消息，但後來沒有交代輸贏，她亦沒期待對方繼續贏下去，「3至4萬本金咪由佢輸囉，輸完學識腳踏實地都算抵嘅」。

女生表示，男友一開始贏錢時都會告知好消息，但後來沒有交代輸贏，她亦沒期待對方繼續贏下去，「3至4萬本金咪由佢輸囉，輸完學識腳踏實地都算抵嘅」。（《香港愛情故事》劇照）

本來兩人計劃兩年內結婚，惟樓主近日向男友提出一起去睇樓準備時，對方終於坦白其處境，指自己由150萬元輸剩30多萬元，「一路輸一路溝、一路溝一路跌」，但仍對市場充滿信心，不願離場，這令她相當擔心，「已經冇錢買樓了，我依家都唔知點好」。她又透露自己月薪比男友低，目前儲蓄只有60多萬元，兩人加起來不足100萬元，「點結婚？點買樓？點樣算呀？」。樓主最後還勸喻其他「絲打」，多關心男朋友或老公，「佢哋全都係報喜不報憂㗎」。

有網民看完女生的分享都勸喻分手，認為短炒股票如同入賭場，而且男友的心態很沒保障，但亦有人指可「畀多次機會佢」，嘗試一起共患難。有人就批評女生輸打贏要，「佢一有難即走，咁先係港女」、「你問心佢贏你分唔分？」，又指「人哋賺返晒嗰陣唔好翻搲喎」。有網民就質疑帖文的真偽，「就算贏錢點日日食Omakase」，又認為只有100萬元儲蓄都可以結婚，「係買唔到樓啫，咪租住先」。