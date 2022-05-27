呃免費泊車！車主A4紙印假牌扮商場車　1招慳到盡反穿崩下場超慘

為了不付錢泊車，可以計算到幾盡？南京日前有民眾舉報，指控有男子在商場停車場內「出蠱惑」避交泊車費用。交警翻查停車場閉路電視，發現該男子用A4紙打印出1個套牌貼在真車牌上面，假扮成商場內部車輛，以騙取能免費泊車。影片更拍到男子有時根本未有貼好「A4牌」，紙張被吹到不停揚起，隨風搖曳，要下車手動固定，畫面惹笑。

事件被揭發後，男子的駕駛牌照慘被扣多達12分，更將面臨罰款及行政拘留。網民恥笑他想貪小便宜卻要省膠紙，揶揄「開不起車別買車啊」。



南京有車主為騙取免費泊車，居然製作「A4紙車牌」套上真牌上，但卻因省了膠紙而貼得不好，結果過不到閘機。（微博影片截圖）

耍小聰明省泊車費，最終恐會因小失大！南京溧水交警日前接到市民舉報，指1名男子在商場停車場內用計節省泊車費，用套牌方式冒充商場內部車輛騙得免費泊車。警方調查停車場閉路電視紀錄，發現涉事的刑姓男子開車入停車場時，居然在車牌上掛上用A4紙打印出來的套牌，有時閘機無法識別，他還要下車「手動固定」假牌務求過關。

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從當局發布的影片中，看到刑男當天的「A4紙車牌」疑貼得不好，被風吹到不停揚起，他要在閘前下車重新整理，之後才能成功離開停車場，場面令人哭笑不得。刑男事後涉嫌變造機動車號牌被扣留車輛，駕駛執照被扣12分，更將面臨行政拘留和罰款。

事件引來網民瘋狂恥笑，揶揄司機想法天真，而且連膠紙也要慳，結果因小失大，「幾毛錢的膠布（膠紙）多用點，也不至於扣12分」、「弄結實點啊，偷奸耍滑也不動腦」、「開不起車別買車啊」。有人甚至認為必需嚴懲，「對付這種人要一步到位，應終身禁駕」。

（綜合）