端午節7個開運法　中午做兩件事極吸財　把握最強轉運日扭轉乾坤

【端午節／開運／立蛋】端午節除了吃糉子、立蛋過節之外，端午節也是改運的最佳時間，端午節又稱端陽節，是一年中陽氣最強的日子，可說是最強轉運日。



《科技紫微網》列出7大改運招數，讓人提升好運，在下半年更加順遂。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、午時水

午時水可幫助能量開運，午時也就是上午11時至1時這段時間，也是一天中陽氣最盛的時候，在端午節午時所裝的水又稱「極陽水」，只要從家裡水龍頭直接取用就好，午時水可以用來沖澡，也可以裝在噴霧瓶中，在運勢低落時噴灑在身上，就可驅邪避凶除霉運。

二、催財水

催財水顧名思義就是拿來招財，只要在端午節正中午，把12枚硬幣放進午時水中煮開，就成為催財水。把催財水放在容器內，放在屋子的正東方或西南方，就能替整間屋子的人提高財運。煮完催財水後，12枚硬幣也要收好，因為那些硬幣可是能當錢母招財。

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三、艾草

艾草是種治病的草藥，把艾草插在門上，象徵祈求身體健康，艾草本身的香味不只可防蚊，還能用來驅病避邪。

四、艾煙除障

把乾燥的艾草放在乾淨的碗內點燃後，在家中走一圈，用艾草煙淨化全家的磁場。據說艾煙不但能驅蚊，也有改運的效果，若上半年不順遂，不妨試試用艾草煙淨化磁場、增加好運。

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五、立蛋

相傳在端午節正午時是一整年中陽氣最盛的時刻，蛋會吸收天地間至陽之氣，讓成功立蛋的人下半年運勢更好。也可在2022年流年財位方向（東北方）進行立蛋，增加下半年財運。

六、配戴五彩絲線

在端午節當日配戴青、白、紅、黑和黃色5種顏色組成的五彩絲帶，分別代表木、金、火、水、土，也象徵著東、西、南、北、中之五方神力加持，可避邪驅病，保持健康。

七、撒鹽米

準備粗鹽跟生米，鹽米的比例為1：3，混合後一些裝在紅包袋內隨身攜帶，有淨化保身的效果，剩下的鹽米從門窗外撒去，就可以除厄運去晦氣。

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