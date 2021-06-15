端午節2021｜老婆特製詭異巨型肉糉　打開後超驚喜　網民：係愛呀

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-15 11:30

昨天（14日）是一年一度的端午節，許多人都待在家吃肉糉過節，有網友貼出自家肉糉，一旁還附上刀叉，讓他看得一頭霧水，一問才知道是老婆的用心，打開後發現是「超多肉」糉，讓他直呼驚喜。

打開後竟然係…… 網民高呼「滿滿的愛」（點擊瀏覽原文及照片）👇👇👇

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有網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，他貼出一張自家的肉糉照片，只見糉葉包得亂七八糟，一旁還附上刀叉，他詢問：「老婆，請問一下我這顆肉糉怎麼長的怪怪的，還要用刀叉吃？」老婆則回應：「我知道你愛吃肉，你這是VIP『超多肉』糉。」

該網友表示：「超多肉？真的嗎？看起來比我阿嬤包的肉糉還大！」結果打開一看發現糉葉裡不是肉糉，而是包著德國豬腳。

其他網友則表示「很有創意」、「還以為包了1隻雞」、「滿滿的愛呀！知道你愛肉就滿足你的胃」、「抱著想吃肉糉的心情，結果打開是豬腳」。

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